Může za to právě Hancko, který v nastavení odvetného utkání předvedl nepochopitelný zkrat a namazal na vítězný gól Norů. „To se někdy stává. Hráči jsou jen lidé… Bylo to špatné rozhodnutí, které nás hodně potrestalo. Hancko je fantastický hráč, odehrál dobrý zápas. Je to skvělý hráč a kluk. Stejně jako ostatní kluci ho podpořím, jak budu moct. Za Spartu odehrál skvělé zápasy a další ho čekají,“ zastal se Hancka kouč Brian Priske.

„Někdy uděláte špatné rozhodnutí, kvůli němuž inkasujete. Mnohokrát jsem to zažil, je to součást fotbalu. Uděláme všechno pro to, abychom mu pomohli a podpořili ho. Doufám, že to samé udělají i fanoušci,“ přál si Dán.

Jenže nároční fanoušci Sparty jen tak neodpouští. Hned po utkání zaplavily internet parodie na Hanckův kiks. Kritikou nešetřil ani expert České televize Luděk Zelenka přímo v pozápasovém studiu. „Ty pí*o, to je konec ve Spartě,“ prohodil bývalý fotbalista mimo kameru.

Hancko pohřbil Spartu. Fatální kiks kapitána připravil Pražany o evropské poháry

Svádět vyřazení jen a Hancka by ale nebylo fér. Sparta měla takovéhoto soupeře jasně přejet. Rozhodnout mohla už v prvním utkání doma a do odvety jít v klidu.

Každopádně jde o ostudu českého fotbalu. A taky další ránu pro klubový koeficient. Ve Spatě věří, že to hráče nepoznamená. „Utrpěli jsme tvrdý úder. Ale nezůstaneme dole, znovu se zvedneme. Probudíme se s pocitem pomsty a síly, že se znovu postavíme na nohy,“ zvolal Priske.