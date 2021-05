Je to tak, zažívá to každý kouč. Musí totiž udělat řez, nechat doma některé hráče, byť jsou vlastně na stejné úrovni jako ti, kteří pozvánku dostanou. Vzpomeňte třeba na rok 2000, kdy na poslední chvíli vypadli Jozefu Chovancovi z výběru pro evropský šampionát v Belgii a Nizozemsku Ivo Ulich, tehdy hvězda Slavie, či René Wagner, superstřelec z Rapidu Vídeň. Bylo z toho slušné haló.

Šilhavý bude mít letos mírně ulehčenou úlohu. Evropská federace totiž prakticky jistě povolí rozšíření kádru oproti zvyklostem. Klasické číslo dvacet tři bude navýšeno kvůli covidovým hrátkám na dvacet šest. „Zatím to ale nechceme komentovat. Vyjádříme se, až půjde o oficiální zprávu,“ řekl Petr Šedivý, mluvčí národního výběru.

Před koučem (a hráči, kteří nemají jistotu) se tím každopádně rozšiřují možnosti. Rozhodně by se však neměla měnit tvář. „Hra zůstává stejná, i když se tým mění personálně. Náročný fotbal, napadání, při zisku míče jednoduše nahoru a když je třeba podržet míč, tak to udělat,“ popsal Šilhavý opakovaně.

Zrekapitulujme situaci po postech.

V bráně se nedají čekat veletoče. Tři borci, kteří mají blízko (Jiří Pavlenka, Tomáš Vaclík a Ondřej Kolář), pojedou. Pokud budou zdraví.

Dá se předpokládat, že se budou rozšiřovat další řady. Většinou berou trenéři osm obránců, stejný počet záložníků a čtyři útočníky. Nyní mohou přihodit do každé formace jedno jméno navíc. Kdo by mohl jet? „Nabízí se vzít mladé hráče. Českému fotbalu se to může v budoucnu vyplatit,“ vykládal před Eurem 2004 Karel Brückner, tehdejší kouč reprezentace. Také se podle toho zachoval, do Portugalska vzal například Jaroslava Plašila, záložníka, který později nastřádal 103 startů.

I letos by to mohlo být podobné. Velmi výraznou šanci má osmnáctiletý sparťan Adam Hložek, podobně je na tom dvacetiletý obránce Slavie David Zima. K nim se může přiřadit o rok starší Michal Sadílek, záložník patřící Eindhovenu, jenž hostuje v Liberci.

Dobrá zpráva je rozšíření i pro zkušené muže na hraně, například Bořka Dočkala.

„Důležitá je kvalita a charakter,“ řekl Šilhavý.