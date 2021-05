Vždyť si to vemte: V samostatné historii se reprezentace dostala na všechny kontinentální šampionáty. Šest účastí proměnila v jedno finále, semifinále i čtvrtfinále. Slušná bilance.

Na nadcházejícím Euru 2020 (název zůstal, vloni se však turnaj nekonal kvůli koronaviru) vyhlíží další úspěch. Tým nevypadá vůbec špatně. „Mužstvo může překvapit,“ soudí slavný brankář Petr Čech.

Aby se tak stalo, musí trenér Šilhavý správně složit kádr. Co vše řeší?

Brankáři

Dvojka je jasná. Tomáš Vaclík, jenž se rozloučil se Sevillou, a Jiří Pavlenka, s Brémami čerstvý sestupující z Bundesligy.

Mezi nimi se rozhodne, kdo bude jednička. „Vsadil bych na Vaclíka, má za sebou víc těch největších zápasů,“ říká Radim Ottmar, nyní už bývalý brankář Hradce.

Třetí gólman? Uvidí se, zda Ondřej Kolář ze Slavie nezvolí doléčení šrámů, jak naznačil. „Nedivil bych se mu,“ podotkne Ottmar. „V tom případě bych vsadil na zkušenost. Je to Euro, na zkoušení bude čas jindy,“ dodá. Volbou může být Tomáš Koubek či Lukáš Mandous.

Případ Kúdela

Slávista Ondřej Kúdela, klíčový člen reprezentační obrany, má odsedět ještě osm zápasů z trestu za údajný rasistický útok na soupeře při zápase s Glasgow Rangers.

Dnes má odvolací řízení u Evropské federace (UEFA). „Naděje žije,“ věří Šilhavý.

Zatím není jisté, zda by se Kúdelovi v případě potvrzení distancu odmazávaly zápasy, pokud by nebyl v nominaci. Když to tak nebude, Šilhavý ho zřejmě zapíše.

Kapitán Dočkal

V poslední nominaci nebyl, přitom je stále kapitánem národního mužstva. Zda se vejde Bořek Dočkal mezi vyvolené, je třaskavá otázka.

Pro sparťana mluví vše, objevily se okolnosti, které mu nahrávají. Zaprvé byl rozšířen mančaft z klasických 23 na 26 – kvůli covidu. Zadruhé se zranil slávista Lukáš Provod, jeden z Dočkalových konkurentů.

Útočníci

Dobré zprávy čte Šilhavý, když se zajímá o střelce, které potřebuje v dobré pohodě.

To był sezon Tomasa Pekharta! ⚽?? — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 23, 2021

Michael Krmenčík rozhodl v poslední minutě finále řeckého poháru, Tomáš Pekhart je nejlepším kanonýrem polské ligy. Patriku Schickovi drží zdraví, i když góly nepadají. Pouze Adam Hložek je zraněný, ale…

„Proti Brnu nám snad pomůže,“ naznačil kouč Sparty Pavel Vrba, že nejde o velký problém.

Bude mít šanci někdo další? Uvidí se.