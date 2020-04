Pokud by se domácí fotbalové soutěže v Evropě nemohly kvůli pandemii nového koronaviru dohrát, o účastnících dalšího ročníku pohárů by podle UEFA měla rozhodnout nedokončená sezona. Evropská unie fotbalových asociací o tom informovala po dnešním jednání výkonného výboru. UEFA zatím stále nerozhodla o tom, kdy a jak se dohraje současný ročník pohárů, které se v březnu zastavily v průběhu osmifinále.

Logo UEFA, Evropská fotbalová liga - ilustrační foto. | Foto: ČTK

UEFA znovu apelovala na jednotlivé členské země, aby se pokusily dohrát domácí soutěže, pokud to pandemie koronaviru jen trochu dovolí. Za ideální scénář považuje unie dokončení lig podle původního formátu. V případě, že by to ze zdravotních důvodů nebylo možné, vyzvala UEFA asociace a národní ligy, aby případně pozměnily formát tak, aby bylo zajištěno, že do dalšího ročníku evropských pohárů se týmy kvalifikují podle sportovních zásluh.