Vrcholný orgán evropského fotbalu UEFA se vrátil do Prahy takřka po čtrnácti letech. V úterý odpoledne bude jeho výkonný výbor projednávat v našem hlavním městě finanční odměny pro kluby, které nehrají evropské poháry, ženský fotbal i téma povodní, jež před týdnem zasáhly velkou část České republiky.

Ještě dopoledne před zasedáním ale ambasadoři UEFA obuli kopačky a v žižkovském sportovním areálu Pražačka si zahráli po boku dětí z nedalekých škol. Jeden tým utvořily spolu s dětmi bývalé české hvězdy, proti nimž nastoupily zahraniční ikony v čele s Luisem Figem.

„Připadám si díky tomu mladší, takže se cítím opravdu dobře. Je fantastické trávit čas s budoucími nadějemi pražského fotbalu. Vždycky je skvělé promovat fotbal ve školách a různých zemích. Vždycky je fajn vidět, jak se děti smějí a užívají si fotbal,“ usmíval se nejlepší fotbalista světa za rok 2001.

Právě hvězdný Portugalec předvedl, že i v jednapadesáti letech to má stále v noze. Svým malým parťákům připravil několik gólových šancí, které nedokázal Vladimír Šmicer v brance druhého týmu zastavit. Tým v bílých rozlišovácích ale zvítězil o gól zejména kvůli Francouzi Éricu Abidalovi, který vzal zápas hodně vážně a v bráně čaroval. Rady si s ním nevěděl Jan Koller, Karel Poborský ani Patrik Berger.

„Vždycky se snažím si to užívat, nezáleží, na jakém postu hraju. Měl jsem tam nějaké dobré zákroky, ale nakonec jsem stejně nějaké góly dostal,“ popisoval bývalý obránce Barcelony.

„Abidalovi asi nikdo neřekl, že je to exhibice pro děti, nebo chtěl být mužem zápasu. Nevím. Je to ale trošku divné, je to pro děti, tak by asi děti měly dávat co nejvíc gólů. I tak si to ale všichni užili a bylo to fajn,“ smál se na jeho konto Berger.

O výsledek šlo ale až v poslední řadě. Hlavním cílem bylo propagovat fotbal mezi malými holkami a kluky a ukázat jim hvězdy minulosti.

„My takovou příležitost neměli. Všichni jsme měli své vzory, ať to byl český hráč, nebo nějaký hráč ze zahraničí. Maximálně jsme se na ně chodili koukat, možnost si s nimi zakopat jsme ale neměli,“ zavzpomínal Berger.