Evropská fotbalová unie UEFA rozhodla o návratu ruských mládežnických výběrů do svých soutěží. Zároveň výkonný výbor UEFA na svém dnešním zasedání v Limassolu potvrdil, že seniorské ruské kluby a národní týmy zůstávají po dobu invaze na Ukrajinu ze soutěží vyřazeny.

Aleksandar Čeferin. | Foto: ČTK/AP/Thanassis Stavrakis

Prezident UEFA Aleksander Čeferin v prohlášení na webu označil vyřazení dětí ze soutěží za přímou diskriminaci. "Tím, že jim dáme možnost hrát a soutěžit s jejich vrstevníky z celé Evropy, investujeme do toho, co bude doufáme zářnější a schopnější budoucí generace," uvedl Čeferin.

UEFA nyní bude hledat organizační řešení, jak zapojit ruské týmy chlapců a dívek do 17 let do soutěží, i když už byly rozlosovány. I pro tato družstva bude platit zákaz ruské vlajky, hymny, reprezentačního dresu se státními symboly a zápasy se nebudou smět hrát na ruském území."

"FAČR zatím vzala rozhodnutí UEFA výjimečně povolit soutěžení reprezentací Ruska dívek a chlapců do 17 let na vědomí, včetně povinnosti hrát na neutrální půdě, bez vlajky, hymny a státních barev, stejně tak jako fakt, že výjimka se týká jedině a pouze této jediné mládežnické kategorie. Rozhodnutí o vyloučení všech dalších ruských reprezentací mužů i žen všech věkových kategorií a ruských klubů z roku 2022 zůstává nadále v platnosti až do skončení konfliktu na Ukrajině. Budoucí technický či herní model možného startu ruských mládežníků bude UEFA teprve zvažovat, konkrétní detaily nejsou známy. Podle toho FAČR zaujme další stanovisko, samozřejmě při respektování usnesení Vlády ČR a Národní sportovní agentury ohledně ruských a běloruských sportovců," vydala své stanovisko FAČR.

Vedení UEFA dále rozhodlo, že Španěla Luise Rubialese nahradí v roli jednoho z viceprezidentů šéf albánského svazu Armand Duka. Rubiales odstoupil z čela španělské federace i z výkonného výboru UEFA kvůli aféře s polibkem na ústa Jenni Hermosové po finále MS fotbalistek.

Se skandálem, jenž otřásl španělským fotbalem, může souviset i rozhodnutí UEFA přeložit kongres 55 členských federací plánovaný na únor 2024 z Madridu do Paříže.

Pořádání příštího Superpoháru, tedy duelu na úvod sezony mezi vítězi Ligy mistrů a Evropské ligy, dnes udělila UEFA Varšavě.