Aleksander Čeferin ještě před hlavním jednáním výkonného výboru zavítal spolu s ambasadory UEFA do sportovního areálu Pražačka, kde si legendy jako Luis Figo, Éric Abidal, Jan Koller nebo Vladimír Šmicer zahrály exhibiční zápas s dětmi z okolních škol.

„Tahle akce je fantastická, pro děti je skvělé vidět bývalé superhvězdy a zahrát si s nimi. To je asi snem každého dítěte. Vracet se do Prahy je pro mě vždycky fantastické. A to neříkám proto, že tu právě jsem. Je to jedno z nejkrásnějších měst na světě,“ pochvaloval si prezident vrcholného orgánu evropského fotbalu.

Už v odpoledních hodinách ho spolu s dalšími funkcionáři ovšem čekala práce a jednání. „Na programu jednání je solidarita, podpora ženského fotbalu a další body. Kromě samotného schůzování jsme rádi, že s členy výkonného výboru, což jsou prezidenti dalších evropských fotbalových asociací, můžeme vytvářet networking a ukázat jim pohostinnost Prahy,“ nechal se slyšet předseda FAČR Petr Fousek.

Do Česka se mu podařilo přivést zasedání výkonného výboru UEFA po 14 letech. „Museli jsme ho vybojovat v konkurenci dalších zemí a dalších měst. Jsme rádi, že můžeme nabídnout výkonnému výboru pohostinnost,“ prohlásil šéf českého fotbalu.

O spolupráci s FAČR koneckonců mluvil pochvalně i samotný Čeferin. „To, že jsme tady, mluví samo za sebe. Nebyli bychom tu, kdyby vztahy nebyly opravdu dobré. Spolupráce je perfektní, nemohla by být lepší,“ uvedl.

Fousek nyní doufá, že i díky dobrým vztahům se povede získat pro Česko další velkou akci, jako bylo finále Evropské konferenční ligy mezi West Hamem a Fiorentinou v loňském roce.

| Video: Youtube

„Uvidíme, jak se vydaří tenhle výkonný výbor. Věřím, že se to povede, pak to zhodnotíme a na příští rok se chceme zase o něco ucházet,“ prozradil Fousek s tím, že do budoucna může Praha těžit z nového většího stadionu, který by na Strahově měla vybudovat Sparta.

„Pochopitelně jsme o tom prezidenta Čeferina informovali, teď jednáme se Spartou a vyvíjí se to pozitivně. Prezident vítá jakoukoliv aktivitu v tomto směru i to, že by Česko mohlo mít větší stadion, který by do budoucna umožňoval znovu kandidovat na některé finále,“ řekl Fousek.

Ve hře by konkrétně mohlo být pořádání kongresu UEFA nebo některého z dorosteneckých evropských šampionátů.

V těchto dnech ale zatím FAČR musí řešit úplně jiné starosti. Povodně, které o předminulém víkendu zasáhly velkou část českého území a vyplavily řadu hřišť a stadionů, nadělaly klubům vrásky na čele. Od evropské unie se ale český fotbal dočká pomoci.

„Už jsme dostali dopis od fotbalové asociace a finančně ji podpoříme. Je to přírodní katastrofa a máme fondy přesně pro podobné katastrofy,“ vzkázal do postižených klubů Čeferin.

Na odpoledním jednání by ještě měl přijít na přetřes ženský fotbal, finále Ligy mistrů v roce 2027 i solidární balíček, tedy výše finančního příspěvku pro kluby, které nehrají evropské poháry. Jeho výška by měla vzrůst ze čtyř a sedm procent.