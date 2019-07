Sparťané mají spočítáno, že souhrnně zaplatili na pokutách téměř pět milionů korun. A to není všechno. "První domácí utkání v předkole Evropské ligy musíme odehrát v GENERALI Areně bez Vás (fanoušků - pozn. red.). Kvůli čemu? UEFA shledala, že fanoušci v sektoru ACS se v Novém Sadu při utkání se Suboticí chovali rasisticky. A mezinárodní fotbalová unie přistupuje při posuzování takového chování k udělování kategorických trestů," píše se v textu zveřejněném na oficiálním klubovém webu.

Na poli domácích soutěží má kvůli fanouškům také vroubek. "Disciplinárka LFA nám udělila podmínku sehrání jednoho utkání bez fanoušků v kotli, pokud by došlo k opětovnému použití dělbuchů či k masivnímu odpálení pyrotechniky. Tato podmínka platí až do 31. 12. 2019. I to je pro klub a fanoušky velký problém. Pokud dojde ze strany DK LFA k uzavření jakéhokoli sektoru na stadionu za nevhodné projevy, klub nebude mít za povinnost vydávat držitelům permanentních vstupenek náhradní lístky do jiných částí na stadionu," varuje Sparta.

Klub slibuje posílení kamerových systémů na stadionu. "Ambicí ACS je eliminovat jednotlivce či menší skupinky fanoušků, kteří se nechovají podle pravidel. A obtěžují své okolí," vysvětluje.



Vedení Sparty se ve svém prohlášení vymezuje proti rasismu, dělbuchům i známém pokřiku "Jude Slavie", který často z tribun zaznívá na adresu odvěkého pražského rivala. "Víte, že se na zrodu legendární Železné Sparty v době po první světové válce významně podíleli židé? Tímto pokřikem dehonestujeme sami sebe, slavnou historii klubu a hodnoty ACS. Tento pokřik neškodí Slavii, ani jejím fanouškům. Nevypovídá nic o klubu z Vršovic. Vypovídá o nás," končí celé prohlášení, které si můžete přečíst ZDE.