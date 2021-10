Soupeř hraje v Rusku, jehož je Tatarstán součástí, kvůli napjatým politickým poměrům ve své zemi.

„Přijeli jsme si pro výhru. Máme v hlavách, že chceme být druzí,“ pronesl kapitán Tomáš Souček. „Doma jsmes nimi podali hodně dobrý výkon. Vyhráli jsme jen 1:0, ale měli jsme hodně šancí. Je potřeba zopakovat výkona zkvalitnit produktivitu,“ doplnil.

„Pokud chceme být druzí, musím vyhrát,“ přikývl trenér Jaroslav Šilhavý.

Korona se vrací

Češi se předvedou na starém Centrálním stadionu, kde kopali Tomáš Čížek, Jiří Novotný či Adam Petrouš. Moderní Kazaň Aréna, která je nedaleko, slouží domácím. V pátek tady porazili Slovensko, na tribunách bylo přibližně 13 tisíc lidí.To na Česko s Běloruskem nepřijde nikdo, covidová opatření se v Rusku od začátku týdne přitvrzují.

„Dokonce například do restaurace se dostanete jen po předložení QR kódu,“ popisuje Ivan Židkov, ruský novinář, milovník Česka, který výpravě pomáhá jako překladatel.

„Bude to jiný zápas než v Ostravě, kde jsme měli velkou podporu. Je to vlastně návrat do korona doby,“ upozornil Souček.

Další ztráty

Nejen s tím se týmy musí popasovat. Poslední duels Walesem totiž přivál další personální trable. Definitivně se odpojil zraněný Tomáš Holeš, navíc je distancovaný Antonín Barák, oba členové středové formace. Z osobních důvodů odjel brankář Aleš Mandous. Místo nich povolal Šilhavý trio náhradníků: gólmana Filipa Nguyena a dva středopolaře Davida Pavelku s Pavlem Buchou.

„Ve středu pole může nastat trochu změna,“ naznačil kouč, že by se sparťan Adam Hložek mohl přesunout z křídla do centrální pozice, jež mu sedí víc.Češi sice stále drží druhé místo ve skupině, ale zbývá jim odehrát už jen dvě utkání. Zato Walesu, hlavnímu konkurentovi, tři. Nyní jsou na tom oba týmy stejně, proto Česko musí spoléhat, že ostrované aspoň jednou prohrají. Je to možné, vždyť je čeká i bezkonkurenční Belgie.

V případě konečné bodové rovnosti tu naděje je. Narozdíl od soutěží řízených Evropskou federací (UEFA) ta světová (FIFA) upřednostňuje před vzájemnou bilancí skóre. „Nechci zápas s Běloruskem stavět do roviny skóre, musíme mít respekt k soupeři,“ varoval Šilhavý.Přesto nic jiného než triumf nebere.