„Zápas v Kosovu se nepovedl a nejlepší věc je, že to můžeme napravit. To je cíl. Pro nás je hodně důležitý,“ pravil kapitán Marek Suchý. „S ohledem na Kosovo nutně potřebujeme tři body,“ přikývl kouč Jaroslav Šilhavý.

Fotbalová reprezentace v sobotu trestuhodně škobrtla v Prištině, postup na mistrovství Evropy se jí vzdálil. Dnes má v Podgorici šanci vrátit se na dobrou cestu.

Podobný soupeř

Ale pozor! Nebude to žádná legrace. Domácí jsou nažhaveni. Mají nového trenéra, vítězství je může vrátit do boje o postup. Deník Poběda (tedy Vítězství) včera burcoval: Čechy můžeme porazit! „Když vyhrajeme, jsme zpět ve hře,“ řekl záložník Nikola Vukčevič.

Češi jsou na tom podobně. Plánují napravit zkrat z Prištiny. Navíc v červnu doma Černou Horu porazili. Z tohoto utkání chce kouč Šilhavý vycházet při tvorbě sestavy i taktiky. „Je to podobný soupeř jako Kosovo, hráči spoléhají na zisk míče a rychlé protiútoky,“ okomentoval úterního protivníka. A poté i svůj mančaft: „Možná plánujeme nějakou změnu v sestavě.“

Především je však nutné vylepšit výkon. „Hlavně důraz v šestnáctce, na obou stranách, využití jasných příležitostí. Je potřeba dohrát náznaky, být víc koncentrovaní,“ vyjmenoval neduhy. „V Kosovu mě zklamala taková ta lehkomyslnost u inkasovaných gólů, trestuhodná nekoncentrovanost,“ nešetřil své svěřence.

V úterý večer to musí být jinak. V případě výhry je totiž velmi reálný návrat na druhé postupové místo, protože Kosovo hraje ve středu v zatím suverénní Anglii.

Nastal čas šéfů. Proslov je potřeba, přiznala jednička

Slova mohou být i ve sportu zbraň. Správně použitá, vyřčená v ideální čas mohou otočit náladu v týmu, pomoci k vítězství. Kdo by neznal legendy o proslovu kapitána Vladimíra Růžičky v památném Naganu. Slavný hokejista promluvil o přestávce čtvrtfinále s USA. Češi pak nakonec zdánlivě ztracený zápas zlomili… To už všichni znají.



Rovněž fotbalová reprezentace je po prohře v kvalifikaci mistrovství Evropy v Kosovu dole. A dnes se předvede v Černé Hoře. „Ano, nastala vhodná chvíle na proslov,“ přiznal Tomáš Vaclík, jednička v bráně. Tak se také stalo, tým si sedl. „Lídři tady jsou. Máme kapitány, Marka Suchého nebo Vláďu Daridu. Plno kluků má spoustu odehráno včetně mě. Každý k tomu má, co říct. Slovo si klidně může vzít Kuba Brabec nebo Tomáš Koubek.“



Šéfové museli vrátit spoluhráče na červnové nastavení. To tým zvítězil nad Bulharskem i Černou Horou. „V červnu byla nálada, že je všechno super, přitom nebylo. Teď zase nesmíme být v rozpoložení, že je všechno špatně,“ řekl Vaclík.



Ale vyhrálo se…