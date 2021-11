Aston Villa v neděli po sérii pěti ligových porážek propustila trenéra Deana Smithe. Birminghamský celek je po 11 kolech Premier League na 16. místo tabulky, pouhé dva body od sestupového pásma.

Gerrard byl největším favoritem na uvolněný post a s novým zaměstnavatelem podepsal smlouvu na tři a půl roku. Aston Villa podle médií zaplatí skotskému klubu odstupné ve výši tří milionů liber (asi 88 milionů korun).

Dlouholetý kapitán Liverpoolu i anglické reprezentace v minulé sezoně s glasgowským mužstvem vybojoval první mistrovský titul po deseti letech. Suverénní "Jezdci" navíc prošli ročníkem bez ligové porážky. Někdejší špičkový záložník před Rangers trénoval pouze výběry Liverpoolu do 18 let a 19 let.

"Aston Villa je klub s bohatou historií a tradicí v anglickém fotbale a já jsem nesmírně hrdý, že se stávám novým hlavním koučem. Po jednání s vedením je zjevné, jaké jsou ambice klubu. Těším se, že mu pomůžu k naplnění cílů," uvedl Gerrard.

"Chtěl bych vyjádřit upřímnou vděčnost všem v Glasgow Rangers za příležitost vést tak ikonický klub. Zisk rekordního 55. ligového titulu bude mít vždy speciální místo v mém srdci. Rád bych popřál hráčům, zaměstnancům i fanouškům do budoucna to nejlepší," dodal.

Sparťané se na stadionu Rangers představí ve čtvrtek 25. listopadu v pátém z šesti utkání skupiny A Evropské ligy. Na Letné svěřenci kouče Pavla Vrby zdolali skotského soupeře 1:0. Sparta i Rangers mají na kontě čtyři body a bojují o druhé postupové místo do play off za suverénním Lyonem.