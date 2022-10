Jako Zlíňák jste po porážce 0:2 asi moc spokojený nebyl, že?

Na zápasy Zlína se Vsetínem si dobře pamatuji coby dítě. Musím říct, že tenkrát jsem to hodně prožíval. Moc rád na to vzpomínám. Byly to nádherné bitvy, skvělý hokej. Na straně Vsetína byli výborní hráči, reprezentanti, jako Dopita, Patera, Procházka nebo Beránek. Na zlínské straně musím zmínit Lešku, Čajánka a další borce. Tenkrát to byl opravdu skvost. I teď jsem si užil tu atmosféru na zimáku. Přišlo hodně lidí, bohužel Zlín prohrál, takže radost jsem neměl. Bohužel Vsetín je na tom historicky lépe než Zlín, bohužel teď se minulosti zopakovala. Doufám ale, že se kluci zlepší a začnou nejen derby vyhrávat.

Tomáš Poznar ve druhé polské lize

Počet zápasů: 11

Počet branek: 6

Počet asistencí: 3

Počet žlutých karet: 3

Od hokeje pryč k fotbalu. Jaká je nálada v klubu Termalica? Po jedenácti kolech jste až šestí?

Samozřejmě ambice klubu jsou velké. Všichni se chtějí okamžitě vrátit do Ekstraklasy. Podle toho je i poskládaný tým. Vedení klubu po sestupu prodalo pouze pravého obránce, ostatní hráče, kteří měli nabídky ale nepustilo. I já jsem koketoval s několika polskými kluby, ale v klubu zůstal.

A poznáváte druhou nejvyšší polskou ligu. Jaká je?

Vůbec jsem nevěděl, co mě čeká. Až později jsem zjistil, že v soutěži je asi dvanáct mančaftů, které chce postoupit. Polsko je velká země, ambiciózních klubů je tady hrozně moc. První liga je extrémně vyrovnaná soutěž se spoustu kvalitních hráčů. Týmy jim dokáží vytvořit dobré podmínky pro práci. Furt se tady pracuje na zkvalitnění zázemí, až jsem z toho překvapený. Každý zápas je opravdu nesmírně těžký. Jelikož jsme spolufavorit soutěže, každý se na nás chce vytáhnout. Zatím se s tím pereme se střídavými úspěchy.

Jak je možné, že jste už poztráceli tolik bodů?

Bohužel jsme vlastními jednoduchými chybami několik dobře rozehraných zápasů zbytečně ztratili. Třeba někomu spadne balon na ruku a soupeř zahrává penaltu, dáme si vlastní gól a podobně. Třeba v poháru jsme v poslední minutě vedli nad Legií Varšava 3:2 a nakonec jsme prohráli po prodloužení. Prostě děláme chyby, které nás stojí lepší postavení v tabulce. Jsme šestí, ale tabulka je vyrovnaná, takže týmy před námi jsou na dostřel. Každý zápas je ale fakt neskutečně vyrovnaný. Pro sázkaře je to jedna z nejhorších soutěží. Opravdu se to nedá moc tipovat. Favoritů je tady hrozně moc.

Tým zůstal stejný?

Mančaft se trochu obměnil. Přece jenom nás tady v minulé sezoně bylo strašně moc. Měli jsme opravdu velmi široký kádr. V létě odešlo asi dvanáct hráčů, ale pár nových kluků přišlo. Se mnou je tady Michal Hubínek a Slovák Andrej Kadlec, naopak Roman Gergel a Samuel Štefánik skončili. Je to škoda, protože jsme tady měli super česko-slovenskou kolonii. Teď je sice menší, ale i Muris Mešanovič mluví plynule česky. Taky je tu ještě jeden Srb, který nám rozumí. Bez problémů ale vycházíme i s Poláky, se kterými se domluvíme. V kabině žádné problémy nejsou.

Vy nastupujete pravidelně, takže spokojenost?

S vytížením jsem spokojený. Trenér mě posadil pouze jednou, ale hned v poločase mě tam zase dal. V kádru je nás dost, takže trenér sestavu i točí. Záleží na soupeři, dalších okolnostech. Já ale nastupuji pravidelně. Mám ale tři žluté karty, snad nepřijde stopka.

Šest gólů? Mohlo jich být víc

Co říkáte na svoji produktivitu? Zatím jste dal šest branek.

Samozřejmě gólů mohlo být i víc, ale s šesti brankami jsem celkem spokojený. V několika zápasech jsem vyšel naprázdno, ale jindy jsem se trefil zase dvakrát. Pro mě bude ale zásadní, když moje trefy povedou k výhrám, k bodům, kterých mělo být víc.

Je těžké se prosadit se?

Soutěž je velmi podobná jako v Česku. Samozřejmě v první polské lize je o něco víc soubojů než v nejvyšší Ekstraklase, kde jsou výjimeční fotbalisté, kteří dokáží vymyslet neskutečné věci. I proto se Poláci prosazují také v zahraničí. Je to tím, že jsou výborně technicky vybavení, umí pracovat s míčem. Jsou rychlí a silní. Jediné v čem jsme o hodně lepší, je disciplína a taktická vyzrálost. V Česku je propracovanost daleko lepší. Polsko jde ale hodně nahoru. Týmy se zlepšují, což ve dvojzápase se Slavií ukázal Raków, což je zdejší špička, ale za mě bude v dalších sezonách ještě lepší. U nás je na vysoké úrovni Sparta, Slavia a Plzeň, tady je klubů s podobným zázemím minimálně deset, které mají skvělou organizaci, zázemí.

Sledujete FORTUNA:LIGU?

Zajímám se hlavně o Zlín. Sleduji skoro každý jeho zápas. Mrzí mě, že ztrácí body hlavně doma. Venku jsou kluci konsolidovaní, mají pevnou obranu, ale před vlastním publikem výsledky nejsou až tak dobré. Doufám, že to brzy napraví. Jinak samozřejmě přeji Plzni v Lize mistrů, když stíhám, mrknu se na sestřih nebo se podívám na nějaký ligový šlágr. Z některých výsledků i týmů jsem docela překvapený.

Zlín teď hraje se Slováckem. Věříte mu?

Za mě je to ideální zápas pro Zlín se chytnout. Samozřejmě sleduji i Slovácko. Vím, že odehrálo krásný zápas v Kolíně. Tým je dlouho pospolu, má kvalitního trenéra. Je opravdu silné mužstvo. Nevýhoda Slovácka je, že na podzim odehrálo už hodně zápasů. Někteří jeho hráči nejsou na takový zápřah zvyklí. Možná je to časem doběhne. Samozřejmě zápas ve Zlíně rozhodně nepodcení. Naopak k němu přistoupí se vší vážností. Hosté budou chtít bodovat a odčinit nějaké ztráty. Bude to velký boj. Klukům ze Zlína ale věřím, derby by mohli zvládnout.



Sledoval jste českou reprezentaci proti Portugalsku? Co jste říkal na výkon Ronalda a spol.?

Klukům jsem fandil, přál jsem jim úspěch. Věřil jsme, že mohou Portugalce potrápit, třeba i vyhrát. Samozřejmě soupeř patří k extratřídě. Většina portugalských hráčů patří k evropské špičce, hrají v nejlepších týmech. Opravdu na jejich straně byla velká kvalita. Portugalci se mi moc líbili. Naopak my jsme podali trošku slabší výkon. Na druhé straně jsme inkasovali laciné góly a hlavně jsme nedali penaltu. Pokud by ji Schick proměnil, mohl se zápas vyvíjet jinak. Porážka 0:4 mrzí. Podle mě má český tým velkou sílu, ve skupině A jsme poprávu. A věřím tomu, že to potvrdíme již se Švýcarskem, se kterými podáme lepší výkon a uhrajeme příznivější výsledek.