Ve čtvrtek si zase zahraje evropské poháry, za pár dnů opět oblékne dres národního mužstva. Týden ve znamení velkého návratu Ondřeje Kúdely, podle mnohých mučedníka českého fotbalu, pokračuje.

Za rasismus potrestaný obránce byl povolán do reprezentace pro tři zářijové zápasy – pro dva duely v kvalifikaci mistrovství světa a pro jednu přípravu. Trenér Jaroslav Šilhavý ho má konečně k dispozici, na evropském šampionátu totiž lídr defenzivy Slavie i prvního výběru země scházel.

Nominace ČRZdroj: Deník

„Jsme rádi. Jeho konstruktivita a klid jsou pro nás důležité. Navíc nám chybí Ondra Čelůstka, který zahrál na mistrovství společně s Tomášem Kalasem velice dobře,“ upozornil Šilhavý. „I z toho pohledu je dobře, že je Ondra nazpět.“

Disciplinární trest a spousta zraněných

Příchod tak protřelého borce je tuze třeba. Mužstvo jde totiž do bojů o turnaj v Kataru poměrně zdecimované. Chybí za vyloučení ve Walesu potrestaný střelec Patrik Schick.

„Nahradit ho bude nejtěžší, je to přece nejlepší střelec Eura,“ glosoval kouč. Asociace se snažila dvouzápasový distanc zmírnit nebo rovnou zrušit. „Ale neuspěli jsme,“ posteskl si manažer mužstva Libor Sionko.

Dále pak zranění Pavel Kadeřábek, Jiří Pavlenka, Čelůstka, Lukáš Masopust, Petr Ševčík, Michael Krmenčík, reprezentační kariéru navíc ukončil kapitán Vladimír Darida. Nejistý je rovněž start Tomáše Pekharta, nejlepšího kanonýra polské ligy.

Proto Šilhavý vyčkává. Na nominační seznam zapsal dvacet jmen, další tři přidá po zápasech evropských pohárů a víkendových ligách.

Přijde další překvapení?

„Změn je hodně. Musíme počkat, někteří jsou na hraně,“ pronesl Šilhavý. Na mysli měl především Pekharta, jenž se zranil před zápasem Legie Varšava se Slavií.

Palebná síla by přitom byla potřeba. Čechy čeká střet s Běloruskem v Ostravě a poté výjezd na hřiště ultrafavorita skupiny Belgie. „Potřebujeme navázat na výkony na Euru,“ nakázal Šilhavý.

To by šlo, postup do čtvrtfinále byl velký výsledek a především osmifinále s Nizozemskem ukázalo, že mančaft může překvapit i mocné. Úspěch by byl příjemný. Vždyť Česko si zahrálo v samostatné historii na MS jen jednou.