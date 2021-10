Důvod? Záložník Kamara („hrdina“ jarní kauzy se slávistou Ondřejem Kúdelou) měl být během zápasu, který sledovalo přes 10 tisíc dětí, opakovaně rasisticky urážen.

Je fakt, že při jeho kontaktech s míčem a obzvlášť pak při jeho vyloučení ve druhém poločase dětské publikum bučelo, ovšem to je na fotbale mnoho desítek let trvající tradice. Na nepopulární soupeře se zkrátka a dobře píská nebo bučí… Rasistické „hu hu hu“, kterým někteří příznivci udělali Spartě ostudu v duelu s Monakem (a kvůli kterému tentokrát nesměli na stadion) zní přece jen jinak.

„Je naprosto neuvěřitelné, že po zápase musíme sledovat útoky na nevinné děti a čelíme neopodstatněným obviněním z rasismu. Urážení dětí v online prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné,“ uvedla Sparta v pátečním prohlášení, které zveřejnila v češtině i v angličtině.

K fanouškům Rangers se totiž přidala i některá britská média, o rasismu a údajně nenávistné atmosféře mluvil i trenér skotského celku Steven Gerrard (a pletl si přitom Spartu se Slavií).

Korunu tomu nasadil Kamarův právník Aamer Anwar, jeden z nejvýmluvnějších aktérů Kúdelova případu a ohnivý kritik rasismu, či spíše toho, co za něj považuje. „Kdy už UEFA konečně řekne, že čeho je dost, toho je příliš?“ tázal se po duelu na Spartě.

„V českém prostředí už by se jeho jednáním zabývala advokátní komora. Jeho aktivistickým přístupem a online šikanou by se měla zabývat příslušná instituce ve Skotsku. Vyvolávání xenofobních tendencí a slovní útoky na bezbranné děti jsou za hranou morálky a slušného vychování,“ zlobí se Sparta.

Po bok jinak zarytého nepřítele z Letné se postavila i Slavia, která má s Glasgow Rangers nevyřízené účty od jarních bojů v Evropské lize. „Podporujeme stanovisko AC Sparta Praha a plně souhlasíme s jeho obsahem,“ napsal na Twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

