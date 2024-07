Na předchozím fotbalovém evropském šampionátu se trefili nejvícekrát pětigóloví Patrik Schick s Cristianem Ronaldem. Ještě před tím, v roce 2016, dal Antoine Griezmann šest gólů. Na nedávno skončeném Euru stačilo nejlepším střelcům dát o polovinu méně. Cenu pro nejlepšího kanonýra si odneslo hned šest hráčů. Vedle Kanea, Mikautadzeho, Musialy, Gakpa a Olma to byl také slovenský útočník pražské Slavie Ivan Schranz. „Ještě jsem si to naplno neuvědomil, začne mi to asi docházet až později, jak moc velký úspěch to byl,“ přiznal.

„Je to skvělý úspěch, který se nepodaří jen tak někomu. I když těch gólů nebylo tolik a o trofej se dělím s dalšími pěti hráči, je to skvělý úspěch pro Slovensko, českou ligu i pro mě samotného. Moc mě to těší,“ vyprávěl po návratu do rodné země pro server šport.sk.

V nedělním finále Španělska s Anglií stál na každé straně jeden hráč, který se se Schranzem o korunu krále střelců aktuálně dělil. Pro třicetiletého útočníka Slavie tak mělo sledování speciální náboj.

„Ano, měl jsem to v hlavě. Už po semifinále mi kamarádi a rodina psali, že ještě jeden zápas a vyjde to. Všichni mi drželi palce. A když jsem viděl, že Kane střídá, říkal jsem si, že se moje šance zvětšuje. Nečekal jsem, že kapitána a výborného střelce penalt stáhne trenér takhle rychle,“ smál se Schranz.

Při šanci mu zatrnulo

Nejvíce mu zatrnulo krátce po změně stran, kdy se Olmo dostal do velké šance. „Fandil jsem trochu i sobě, abych se mezi nejlepšími udržel, ale přál to také Španělsku. Nakonec to trefil někdo jiný, tak to bylo dobré pro všechny,“ pokračoval ve svém vyprávění.

Sledovat Anglii ve finále muselo být pro slovenské fanoušky i samotné hráče hodně hořké. Chyběly jen minuty a jednoho z největších favoritů turnaje mohli naši východní sousedé vyřadit už na začátku vyřazovacích bojů.

„Je mi to líto, když si uvědomím, že chybělo málo k tomu, abychom udělali největší fotbalovou senzaci a zápis do historie slovenského fotbalu. Bylo to nešťastné a smolné, prezentovali jsme se dobrým fotbalem,“ vracel se k vyřazení od Angličanů po prodloužení.

Tři vstřelené góly na šampionátu dostaly Ivana Schranze do většího podvědomí agentů ze všech koutů Evropy. Pořád mu ale běží smlouva ve Slavii.

„Ozývají se nějaké kluby, ale nestarám se o to, vše jsem nechal na agentovi. Když bude reálná nabídka, budu se jí zabývat, jinak ne. Dovedu si představit někam přestoupit, ale zároveň jsem šťastný a spokojený ve Slavii. Dokud neleží na stole konkrétní nabídka, neřeším to, chci mít čistou hlavu a myslet jen na fotbal,“ dodala opora slovenské reprezentace i pražské Slavie a hráč, který se může pyšnit titulem Nejlepší střelec mistrovství Evropy 2024.