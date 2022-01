"Je to úžasný zážitek. Hattrick jsem dal poprvé v kariéře," citovala Baráka televizní stanice Sky Sports. "Jsem za to opravdu šťastný a ještě radši jsem za svůj tým. V minulém kole jsme prohráli se Salernitanou a ztratili tři body, protože jsme si mysleli, že to bude snadný zápas. Tentokrát jsme to ale odehráli skvěle," doplnil rodák z Příbrami.