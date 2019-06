Proč jste odešel ze Sparty?

Smlouva mi vypršela na konci června, nikdo se mnou o nové nemluvil. Po návratu z dovolené jsem dostal ke zvážení nabídku Brentfordu. Bylo jen na mě, jak se rozhodnu. Měl jsem před sebou třetí rok v devatenáctce Sparty, hrál bych pořád dorostenecký fotbal. Spartě jsem vděčný, bez ní bych se nemohl posunout dál, ale potřeboval jsem udělat další krok nahoru.

Ale měl jste za sebou přece tréninky s áčkem. Šanci jste neviděl?

Sparta nakupovala zahraniční hráče, šanci v áčku jsem, upřímně, necítil. A jít někam na hostování do druhé ligy? Když budete ve druhé anglické lize, můžete jít na hostování do třetí, čtvrté ligy, které jsou mnohem kvalitnější než druhá česká. Udělal jsem dobře. Posunul jsem se ve fotbalovém i v normálním životě. Naučil jsem se jazyk, žít sám, vařit, prát, uklízet. Bydlím v domku v tréninkovém centru se dvěma Skoty. Ze začátku jsem nevařil. Musel jsem se to holt naučit.

V čem je jiná atmosféra v Brentfordu a Spartě?

V Česku nám přijde zvláštní, zeptat se někoho, jestli něco nepotřebuje. V Brentfordu jsou všichni neuvěřitelně ochotní. Když přijde nový kluk, snaží se mu pomoct. Nedávno přišel nový hráč, vzal jsem ho k sobě na pokec. Vím, že kluci to pro mě taky udělali. Náš klub je jedna velká rodina. Když jsem v šestnácti přišel do kabiny áčka Sparty, byl jsem tak vyjukaný, že jsem se bál pozdravit. Tady jsme všichni kamarádi.

Angažmá v Anglii byl vždycky můj sen

Tušil jste, co vás čeká?

Tak napůl. Hrál jsem s českou osmnáctkou proti Anglii, proti mně stáli Sancho a Hudson-Odoi. Borci, kteří už hrají za anglické áčko, působí v top světových klubech. V Dortmundu a v Chelsea. Angažmá v Anglii byl vždycky můj sen, to, že jsem stál proti těmto frajerům, mi dodalo kuráž. Když se mi naskytla možnost jít do Brentfordu, neváhal jsem ani chvíli. Prezentace a další věci se nevyrovnají pocitu, když to vidíte naživo.

Najednou jste byl sám v nové zemi.

Z domova jsem už od čtrnácti let, kdy jsem přišel do Sparty. Rok jsem měl ulehčený, neboť jsem bydlel u pana trenéra Havlíčka, který mi moc pomohl. Když jsem dorazil do Brentfordu, pomáhali mi úplně všichni. Maximálně. Jediným problémem byla jazyková bariéra.

Už mluvít bez problémů?

Rozumím všemu. Prásknu na sebe, že jsem se opravdu učil málo. I tak už mluvím dobře, nemám sebemenší problém. Trenéři nás navíc v začátcích s Honzou Žambůrkem nabádali, ať nepoužíváme češtinu. Tím jsem se naučil anglicky rychleji.

Stýskalo se vám?

Na začátku. Jste skoro dva tisíce kilometrů daleko, zavolají vám rodiče, říkají vám, že se jim stýská. Nasaje vás to. Navíc jsem si tenkrát natrhl sval a byl měsíc mimo. V klubu viděli, že jsem z toho špatný, že se mi stýská.

V Česku kluci dělají fotbal jako druhou možnost

Pomohli vám?

Přidělili mi mentální trenérku, paní Annu. Moc mi pomohla. Když mám špatný den, obejdu dvakrát tréninkový areál, pustím si do sluchátek písničky. Za půl hodiny jsem jako nový.

Jste po necelém roce spokojený?

Rozhodně ano. Zesílil jsem, často chodím do posilovny. Mám svůj individuální plán, například piluju sprinty se závažím. Fotbal je v Anglii rychlejší, než jsem zažil ve Spartě.

Zoceluje vás konkurence?

V Brentfordu každý kluk ví, co chce dosáhnout. V Česku mi přijde, že kluci dělají fotbal jako druhou možnost. Velký kontrast je v síle, v tempu. Je na vás, jak se s tím vypořádáte. Mohl jsem se zavřít na pokoji a brečet, že jsem horší než ostatní. Já si přidával, abych se klukům vyrovnal. Nebojím se říct, že jsem teď minimálně na stejné úrovni, jako oni.

Bylo to těžké?

Když jsem přišel do Brentfordu, prvních čtrnáct dnů jsem po každém tréninku spal. Byl jsem strašně unavenej. Ve Spartě jsme měli těžkou přípravu, trenéři nám nic nedarovali, byli jsme unavení. Myslel jsem si, že jsem na Anglii připravený. Nebylo to tak. Brzy jsem si ale zvykl.