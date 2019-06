„Chci přispět k pokračování úspěchů, kterých klub za posledních patnáct let dosáhl. Doufám, že využiju své znalosti a zkušenosti a dopomůžu týmu k dalším,“ prohlásil muž, jenž teprve před několika týdny ukončil coby člen konkurenčního Arsenalu aktivní kariéru.

V nové roli ho čeká ostrý start. Ačkoli Chelsea právě proti Gunners (ještě s Čechem v brance) ovládla poslední finále Evropské ligy (4:1), přesto hlásí výraznou ztrátu. Do Juventusu jí utekl vcelku úspěšný trenér Maurizio Sarri. Úkol české ikony zní jasně: vytipovat adekvátní náhradu.

Konec neoblíbeného Itala

Ovšem nemyslete si, Sarri nebyl kdovíjakou modlou. Svérázný chlapík, jenž pravidelně chodí na zápasy v teplákovce, náročnému publiku k srdci nepřirostl. „Vždyť ani nevíš, co děláš,“ spílalo mu často kvůli nestandardní taktice či výběru hráčů.

Jenže italský stratég to věděl dobře. Ne náhodou loni dotáhl Blues ke třetí příčce v Premier League, které dosáhli z posledních osmi sezon jen dvakrát. Uspěl i ve zmíněné Evropské lize a postoupil do finále FA Cupu, což klub naposledy zažil (byť se jednalo o prestižnější Ligu mistrů) v roce 2012.

Po sezoně si však možná i kvůli neshodám v Anglii postavil hlavu: „Chci zpět do rodné Itálie.“ A tak musí boss Roman Abramovič hledat už dvanáctého kouče od svého příchodu do klubu v roce 2003.

Legendy na scénu

Kandidátů je několik. Nejméně pravděpodobnou variantou je Massimiliano Allegri. Někdejší kouč Juventusu má za sebou řadu úspěchů (jen Serii A ovládl pětkrát), jenže si od fotbalu chce dát alespoň rok padla. V úvahu nepřipadá ani Laurent Blanc, který sice v minulosti vedl PSG nebo francouzskou reprezentaci, ale už tři roky je bez angažmá.

Patrick Vieira, extrenér New Yorku? Táhne ho to spíše k managementu Arsenalu. Nuno Espirito Santo, portugalský vůdce Wolves? Pro Chelsea to chce lodivoda se zvučnějším jménem.

Vše směřuje k Franku Lampardovi, bývalému anglickému reprezentantovi a Čechovu spoluhráči. „S Petrem jsou velcí kamarádi a oba bývali inteligentními a skvělými fotbalisty,“ napsal web Football London. Co víc: podle něj má být hotovo během několika dní.

Příchod současného trenéra druholigového Derby County by dával smysl. Navzdory pouhé roční praxi si jej celek z Derbyshire nemůže vynachválit. Majitel Melvyn Morris mu dokonce nabídl nový kontrakt, v němž mu na nadcházející čtyři roky nabízel o deset milionů liber více.

Marná sláva: vábení z klubu, kde kdysi třikrát vyhrál Premier League a v roce 2012 i Ligu mistrů, zřejmě Lampard neodolá. Jasno má být hned, jakmile se vrátí z dovolené v Saint Tropéz.

A to není vše. Kromě Lamparda má prý klub ze západního Londýna připraveny pozice i pro další hvězdy minulosti: Didiera Drogbu, Claudého Makeleleho, Carla Cudiciniho nebo Paula Ferreiru. Zdá se, že se do Chelsea vrací úspěšná stará garda. Na hřišti jí to kdysi šlo náramně jak si poradí v nové roli? Tady už ale půjde o něco jiného než o kopání do míče…