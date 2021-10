Myslet na nejvyšší příčky v anketě Zlatý míč by bylo až moc, přesto je Součkova účast v nejlepší desítce ankety Sky Sports velkým příslibem pro český fotbal, že se blýská na lepší zítřky. Své by o tom mohl říkat trenér West Hamu David Moyes, který sii přes drobnou kritiku po utkání s Brentfordem (1:2) nemůže Součkových služeb vynachválit..„Podepsat ho bylo vynikající rozhodnutí. Doufejme, že tomu tak bude i v dalších třech nebo čtyřech letech. Je pořád mladý a může se zlepšovat.“

Po přestupu ze Slavie do West Hamu se stal pracovitý záložník miláčkem fanoušků, v minulém ročníku vsítil v anglické Premier League 10 gólů v 38 zápasech a výraznou měrou přispěl k šestému místu, které Kladivářům vysloužilo účast v Evropské lize. Nebylo tak překvapením, že příznivci londýnského celku zvolili Součka nejlepším hráčem sezony.

Účast v elitní desítce je pro Součka o to cennější, že je ve vybrané společnosti jediným hráčem s primárně defenzivními úkoly. „Neskutečný hráč,“ sdílel na svém twitterovém účtu výsledky jeho spoluhráč z reprezentacei klubu Alex Král.V žebříčku je i další trojice českých hráčů – další Londýňan Vladimír Coufal se nachází na 121.místě, kanonýr Patrik Schick je (až) na 227. příčce, Antoník Barák na 288. pozici.

Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema… a na sedmém místě Tomáš Souček. Rodák z Havlíčkova Brodu se dostal do vybrané společnosti a pokračuje ve svém pohádkovém příběhu.V žebříčku britské televize Sky Sports jsou zahrnuté komplexní statistiky od října minulého roku – vstřelené branky, asistence, odebrané míče a řada dalších aspektů napříč pěti nejlepšími evropskými soutěžemi.

