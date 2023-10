Dva zápasy, dvě výhry a šest bodů. Viktoria Plzeň jede ve fotbalové Konferenční lize skupiny C na vítězné vlně. Po domácí výhře 1:0 nad Ballkani zvítězila i ve čtvrtek v Kazachstánu nad FC Astana 2:1.

Pavel Šulc (vlevo). FC Astana (ve žlutém) - Viktoria Plzeň 1:2, 5. října 2023. | Foto: fcv

„Tahle výhra je pro vývoj skupiny hodně důležitá. Máme šest bodů ze dvou zápasů. Uvidíme ale, co bude za tři týdny v Záhřebu,“ řekl záložník Viktorie Plzeň Pavel Šulc.

První poločas byl z obou stran nemastný, neslaný…

V první půli jsme si ještě potřebovali navyknout na umělou trávu. Ve druhém poločase jsme dostali gól, ale během pěti minut jsme zápas otočili. První část zápasu byla z naší strany horší, ale ve druhé půli jsme se už dostali do hry.

Pomohlo paradoxně mužstvu, že jste inkasovali jako první?

Také mě to napadlo. Doma s Pardubicemi jsme rovněž dostali první gól, ale vyhráli jsme 6:2. Asi nám obdržený gól pomůže (směje se).

Uvolní se vám nohy, když prohráváte a není co ztratit?

Jo jo. Když něco zkazíte, tak holt dostanete druhý gól.

Druhý gól Jana Kopice byl nejspíš tečovaný. Jak jste situaci viděl?

Lukáš Kalvach asi tečoval balon, ale jistý si nejsem (na webu uefa.com je jako střelec uvedený Kopic, pozn. aut.).

Stálo vás utkání hodně sil?

Každé utkání stojí hodně sil. A tady obzvlášť, protože bylo dusno. Ale v neděli na Jablonec budeme připravení.

Jak se vám hrálo pod zataženou střechou a na umělé trávě?

V podstatě je to jiný sport (úsměv). Astana je na to zvyklá, protože v těchto podmínkách hraje pořád a možná i trénuje. Na umělce jsme se zpočátku někdy hůř pohybovali, ale ve druhé půli jsme si na umělou trávu zvykli a bylo to v pohodě.

