Jak moc vás mrzí, že kalendářní rok končíte porážkou?

Samozřejmě nás to mrzí. Věděli jsme, že to bude úplně jiný zápas než s Faerskými ostrovy. Herně to nebylo vyloženě špatné, ale vypracovali jsme si málo šancí na to, abychom uhráli ještě lepší výsledek. Nějaké akce a možnosti jsme měli, většinou jsme ale hráli jenom po vápno.

Proč jste se nedostali až do šestnáctky?

Několikrát jsme se tam dostali, ale většina akcí končila před šestnáctkou. Vyčítám to i sobě, v několika situacích jsem byl i já. Soupeř to ale kolem vápna dobře zhustil nebo nám chyběla větší jednoduchost. Nakonec tam spadla jedna střela z dálky.

Co říkáte na atmosféru?

Kulisa byla fantastická. O Turecku se ví, že to tady žije. Na tomto stadionu hrál tamní reprezentační tým vůbec poprvé, takže se bouřlivá atmosféra dala čekat. Osobně jsem zaskočený nebyl, s něčím podobným jsem počítal.

Souhlasíte, že největší hukot byl již při rozcvičce?

Moc jsem to nevnímal. Každý z nás se soustředil na sebe, abychom se dobře připravili a rozcvičili na zápas. Samozřejmě jsme fanoušky slyšeli, ale snažili jsme se to vypustit a nevnímat.

Jaký byl pro vás reprezentační rok 2022?

Těžký, protože na srazech, kde jsem byl, jsme pokaždé narazili na kvalitní soupeře. Ať už to byla Liga národů, ve které jsme nastoupili proti nejlepším evropským týmům, nebo i kvalifikace. Bohužel se nepostoupilo na mistrovství světa, což je obrovský neúspěch a velká škoda. V některých zápasech jsme obstáli, v jiných méně, ale je škoda, že jsme rok nezakončili výhrou stejně jako proti Faerským Ostrovům.

Byla to pro vás přelomová sezona z pohledu reprezentace? Na srazy pravidelně jezdíte od června…

A za to jsem nesmírně rád. Prošel jsem velice závažným a dlouhým zraněním. Nyní jsem ale zdravý. Jsem rád, že jsem zpátky. Snažím se budovat svoje místo v národním týmu, o které jsem se mohl prát i dřív, bohužel jsem byl zraněný. Vždycky ale jde o výkon týmu. To, že jsem tady, ale jsem pokaždé nesmírně rád.

Těšíte se na dovolenou?

Nyní mám necelé dva týdny volno. Určitě budou chvíle, kdy se budu dívat i na zápasy mistrovství světa, ale teď se strašně těším na volno. Skoro po roce a půl mám volno, takže si chci i odpočinout. Cítím, že se potřebuji nabít na další rok. S Twente odlétáme do Kostariky na tour a šestého prosince hrajeme první ligový zápas.

Budete na mistrovství světa fandit Nizozemsku, kde působíte?

Určitě mu budu fandit, ale jinak nemám žádného oblíbence. Přeji si, aby se Holandsko dostalo co nejdál.