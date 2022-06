„Bod proti Španělsku je skvělý. V mých očích ale pořád převládá trochu zklamání. Kdy jindy je budeme mít na lopatě tak, jak jsme měli? Dostali jsme dva góly v nastaveních poločasů. To by se nám nemělo stávat. Stejný gól před poločasem jsme dostali i od Švýcarů. Musíme na tom zapracovat,“ uvědomuje si Coufal, kterého potěšila divácká návštěva na posledním utkání. „Jsme rádi, když je vyprodáno. Doufejme, že to přišlo na nás a ne na Španělsko. Kéž by taková podpora byla vždycky, když hrajeme v Česku,“ říká.

Zraněného Jankta nahradil Tecl. Typologicky se nám hodí, řekl trenér Šilhavý

Národní tým mohl každopádně odletět na Pyrenejský poloostrov s daleko větším sebevědomím. Češi si dokázali, že můžou hrát vyrovnané zápasy i se silnými soupeři. „V nároďáku je nálada vždycky dobrá. Kdybychom dvakrát prohráli, tak by to ale asi bylo o něčem jiném. Nálada je ale vždycky dobrá a výsledky to ještě umocnily. Těšíme se na další dva zápasy,“ netají obránce West Hamu.

Čas po dvou náročných zápasech hráči strávili regenerací a časem se svými nejbližšími, teď už se ale zase pilně připravují a pilují taktiku na další dva duely. „Pro zápas se Španělskem je cesta to, jak jsme hráli. Umím si představit, že bychom hlavně v prvním poločase mohli vyrážet víc dopředu do presingu. Na druhou stranu mají tak obrovskou kvalitu, že vás presingem zatlačí,“ uvažuje Coufal.

Ještě před odvetou ale čeká na národní tým poslední soupeř, se kterým se ještě neutkal. Silné Portugalsko s Cristianem Ronaldem v čele. „Určitě je to jedna z největších hrozeb na světě za posledních 15 let. Nesmíme ale zapomínat ani na další včetně Diogo Joty, který dal letos přes dvacet gólů za Liverpool. Je tam fantastický Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Mají tým nabitý hvězdami Premier League, které hrají v nejlepších klubech,“ vyjmenovává Coufal.

Pracovitý Kuchta, splehlivý Vaclík

To Češi se v dalších dvou zápasech budou muset obejít bez jednoho z důležitých hráčů. Jakub Jankto totiž proti Španělsku nedohrál kvůli koňaru a trávník opustil na nosítkách. Do konce tohoto srazu už se nestihne dát zdravotně do pořádku. I proto trenérský tým povolal do zbraně Stanislava Tecla ze Slavie.

Čechy ale může těšit, že nadále budou moci počítat se dvěma velmi výraznými muži prvních zápasů. K bodům totiž pomohl velkou měrou jak útočník Jan Kuchta, tak brankář Tomáš Vaclík, který proti Švýcarsku nastoupil už ke svému padesátému startu za reprezentaci.

Češi ukázali srdce. Euforie se ale nekoná, Šilhavého děsí další absence

„Postavil si zeď do brány a teď machruje, že tam nic neprojde,“ směje se Coufal a už na vážnější notu dodává: „Samozřejmě je to skvělý gólman, který prošel skvělými kluby a vyhrál hodně titulů i Evropskou ligu. To mluví samo za sebe. V nároďáku je dlouho a je mentor pro mladší kluky. Když uděláme chybu, je to poslední instance, která chybu většinou napraví.“

Vepředu se stará o vzruch hlavně zmiňovaný Kuchta. Útočník ruského Lokomotivu Moskva skvěle zaskočil za Patrika Schicka a týmu pomohl bojovností i góly. Trefil se jak proti Švýcarsku, tak proti Španělsku. A hlavně druhá branka stála za to! Kuchta pláchl za obranu a vysokým obloučkem přehodil gólmana Unaie Simona.

Další utkání elitní skupiny Ligy národů odehrají reprezentanti na samotném západě Evropy ? Připravte se na tento duel spolu s nimi! ??? pic.twitter.com/REmWfyWzYN — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 7, 2022

„Fantastický. Je to takový pracant. My i trenéři jsme věděli, co od něj čekat. Pozitivní přístup, který dává do hry, je teď odměněný góly. Je nesmírně platný pro tým. Klobouk dolů před ním, jak se s tím popasuje vzhledem k situaci, jakou zažíval v klubu. Asi ho to žene dopředu, aby si vystřílel něco jiného,“ chválí svého spoluhráče Coufal.

On i celý tým teď doufá, že další zásahy přidá Kuchta i teď na Pyrenejském poloostrově. Proto, aby si vystřílel nové angažmá, i proto, aby co nejvíce pomohl národnímu týmu.