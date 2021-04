Lídry nového projektu podle agentury Reuters jsou Manchester United, Juventus Turín a Real Madrid, jehož prezident Florentino Pérez se také stal prvním předsedou superligy. Dalšími členy soutěže jsou Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán.

Představitelé superligy uvedli, že by chtěli mít 15 takzvaných zakládajících členů, které by každou sezonu doplnilo pět kvalifikovaných klubů na celkových dvacet účastníků. Kdy by měla soutěž odstartovat, její zástupci neoznámili. V dřívějších plánech se hovořilo o ročníku 2022/23.

Ohlášení superligy přišlo jen několik hodin předtím, než měla UEFA představit plán upravené Ligy mistrů, jež bude mít nově 36 účastníků. Evropská fotbalová unie uvedla, že je připravena proti odtržení použít "všechny prostředky".

"Zainteresovaným klubům bude zakázáno hrát v jakékoli jiné soutěži na domácí, evropské nebo světové úrovni a jejich hráči mohou dostat zákaz reprezentovat své národní týmy," uvedla UEFA, jež poděkovala klubům z Německa a Francie, které se k projektu nepřipojily.

"Vyzýváme všechny milovníky fotbalu, fanoušky a politiky, aby se k nám připojili v boji proti tomuto projektu. Sobeckost menšiny už tu vládne dlouho. Už toho bylo dost," řekli představitelé UEFA už v neděli, kdy se k vyhlášení superligy schylovalo.

V plánu solidární platby

Na stranu UEFA se postavila také světová federace FIFA, jež vyhlásila "nesouhlas s 'uzavřenou odtrženou evropskou ligou' mimo mezinárodní fotbalové struktury." Nezopakovala nicméně svou dřívější hrozbu, že by hráči ze superligových klubů nesměli hrát na mistrovství světa.

Představitelé superligy uvedli, že mají v plánu "solidární platby" zbytku fotbalové Evropy, která převýší částku, kterou v současnosti platí UEFA. Během 23 let, k nimž se kluby superlize upsaly, by se mělo jednat o více než 10 miliard eur (259 miliard korun).

"Pomůžeme fotbalu na všech úrovních a dostaneme ho na jeho oprávněné místo na světě. Fotbal je jediný globální sport s více než čtyřmi miliardami fanoušků a je naší odpovědností coby velkých klubů reagovat na jejich touhy," uvedl předseda superligy Pérez.

Samotné superligové týmy budou operovat s fondem 3,5 miliardy eur, jenž bude vyhrazen na projekty týkající se infrastruktury a na dopady pandemie covidu-19. Tyto finance nebudou určeny na přestupy hráčů.

Proti novému projektu se okamžitě vyjádřili politici z některých velkých fotbalových zemí. Francouzský prezident Macron uvedl, že superliga "ohrožuje princip solidarity a podstaty sportu". "Francouzský stát podpoří všechny kroky LFP (francouzské ligy), FFF (francouzského svazu), UEFA a FIFA k ochránění integrity federálních soutěží, ať už národních nebo evropských," uvedl Elysejský palác.

Podobná slova volil i britský premiér Johnson. "Tyto plány mohou mít ničivý vliv na fotbal. Zaútočí na samou podstatu domácích soutěží a znepokojí fanoušky v celé zemi. Zapojené kluby se budou muset zodpovídat svým fanouškům a široké fotbalové komunitě, než podniknou další kroky," uvedl Johnson na twitteru.