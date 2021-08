Fotbalovým světem v těchto dnech hýbe přestup Lionela Messiho z Barcelony do Paris St. Germain. Pařížané tak pokračují v nastaveném trendu angažování hvězdných jmen. A ve Francii by rádi viděli i Cristiana Ronalda. Ten už do světa poslal vzkaz, z něhož je patrné, jestli se opět sejde se svým argentinským konkurentem v jedné soutěži.

Cristiano Ronaldo je na sociálních sítí nejsledovanější sportovec světa | Foto: Deník / Shutterstock / ČTK

Fanoušci by měli určitě opět o zábavu postaráno. Poté, co se jejich cesty rozdělily, když v létě 2018 Cristiano Ronaldo zamířil z Realu Madrid do Juventusu, se mohly opět setkat. Po angažování Lionela Messiho parížským klubem by se totiž údajně francouzská nejvyšší fotbalová soutěž chtěla obohatit i o umění portugalského kanonýra. Aspoň podle slov Jose Fonteho.