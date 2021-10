Patrice Evra. Jméno, které si řada fotbalových fanoušků vybaví s nepříjemným unikátem. Rodák z Dakaru se totiž stal v roce 2015 prvním hráčem, který v kariéře prohrál čtyřikrát finále Ligy mistrů. Přesto se mu ho nakonec v dresu Manchesteru United podařilo vyhrát, k tomu přidal pět titulů z Premier League či 81 zápasů v dresu francouzské reprezentace okořeněné titulem vicemistra Evropy z roku 2016.

Aktuálně čtyřicetiletý Evra sepsal autobiografii "I Love This Game", v ní poodkryl i to, že byl sexuálně zneužit svým učitelem ve třinácti letech. I zpětně ale na něj trestné oznámení nehodlá podat a jeho jméno udrží v anonymitě.

"Nechci, aby lidé cítili lítost. Je to složitá situace. Matka tohle nechce nikdy slyšet od vlastního dítěte," řekl Evra, jenž se o nepříjemnou událost podělil se svojí maminkou teprve dva týdny dozadu.



Když se dozvěděla, že Evra má v plánu příběh zveřejnit v knize, tak ho odrazovala. "Byl to pro ni obrovský šok a měla vztek. Hrozně jí to mrzelo a nechtěla, abych to publikoval. Já jí ale vysvětlil, že tímto případem chci na tuto problematiku upozornit a poučit i ostatní. Nakonec s tím souhlasila," přiznal.

Evra byl v minulosti i terčem rasismu. Za urážku z roku 2011 viděl tehdy Luis Suaréz v dresu Liverpoolu pokutu 40 tisíc liber (přibližně 1,2 milionu korun).