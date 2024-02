/FOTO, VIDEO/ Velký obrat ve velkém derby. Fotbalisté Sparty vyhráli na hřišti úhlavních rivalů ze Slavie zápas čtvrtfinále tuzemské pohárové soutěže MOL Cup 3:2 po prodloužení. Slávisté vedli v průběhu utkání 2:0, ale parta z Letné vypjatý duel otočila a mezi nejlepší čtyři týmy poháru postoupila ona.

Pochod fanoušků Sparty do Edenu. | Video: Deník/Filip Ardon

"Rozehráli jsme to dobře, dali góly po hezkých akcích, které jsme chtěli hrát. Pak jsme dostali dva góly po individuálních chybách. Na začátku prodloužení jsme měli velkou šanci, pak dostaneme gól z penalty, která takový zápas rozhodne, pro nás je výsledek krutej. Fotbalovou úroveň měl zápas slušnou, oba týmy se vydaly na maximum," řekl k zápasu trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Český fotbal ve vlivné společnosti. LFA jako Premier League nebo Bundesliga

Největší šance se rodily hlavně po chybách na obou stranách. Jako první zahrozili sparťané, Birmančevič ale hrubku domácího gólmana Mandouse nepotrestal. Hrálo se hodně bojovně a když už to vypadalo, že se půjde do šaten za bezbrankového stavu, slávisté udeřili. Chytil perfektně vybojoval míč, poslal ho Schranzovi a ten nezaváhal.

Jak se domácím podařil konec první půle, to samé se událo i na začátku té druhé. Masopust se opřel do míče, Vorel ho vyrazil jen k Dioufovi a ten ho pohotově poslal do sítě - 2:0!

Olatunji vyrovnal

Se sparťany to nevypadalo nejlépe, ale jejich odpověď přišla hned po sedmi minutách. Ogbu udělal velikou chybu, nechal utéct Olatunjiho a ten přesnou střelou k tyči snížil.

Bojovný fotbal pokračoval. Domácí se hnali za gólovou pojistkou, hosté za vyrovnaním. A podařilo se to druhé… Po závaru před Mandousem se míč dostal k Olatunujimu a ten se opět prosadil přesnou střelou na zadní tyč - 2:2!

Do prodloužení vstoupili lépe slávisté, ze závaru a následné střely Tijaniho ale nic nevytěžili.

Jak ubíhaly minuty, oba soupeři se soustředili hlavně na pozornější obranu. Rozhodující moment pak ale přišel ve 112. minutě při souboji dvou střídajících hráčů. Karabec centroval do vápna, trefil ruku Vlčka a rozhodčí Rouček za pomoci kolegy u videa ukázal na penaltový puntík. Míč si vzal Karabec a přesnou střelou poslal Spartu do pohárového semifinále.

Ještě to ale nebylo vše. V poslední minutě nejprve Tijani zahodil šanci na srovnání z ideálně vzdáleného trestného kopu, míč poslal vysoko nad, rozhodčí pak ukázal červenou hostujícímu Zelenému, ale na výsledku se už nic nezměnilo.

Provokace blondýnou. Kdo je nová hvězda Ústí? Zběhla z reklamy, radí jí sporťák

Oba týmy si derby, tentokrát ligové a na hřišti Sparty, zopakují v neděli večer.

"Je to hrozné. Máme to fantasticky rozehrané, vedeme 2:0 a ztratíme to. To se nám nesmí stávat, stalo se nám to už totiž víckrát. Musíme se z toho poučit a hlavně s tím už nic neuděláme. Za pár dnů máme šanci na nápravu. Odehráli jsme dobrý zápas, herní sebevědomí máme a s takovým výkonem a když se vyvarujeme chyb, můžeme uspět," řekl po utkání střelec jednoho ze slávistických gólů Ivan Schranz.