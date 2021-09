Měl být pokladem Slavie, teď končí. Obě strany očekávaly více, zní z klubu

Byla to před dvěma lety docela velká událost. Pražská Slavia angažovala do svých řad mladého brazilského křídelníka Joaa Felipeho a obě strany si od tohoto přestupu hodně slibovaly. Jenže nyní hráč požádal o uvolnění z klubu, aniž by se prosadil v A týmu.

Slávista Joao Felipe v zápase proti Interu Milán. | Foto: Profimedia

„Jsem ze všeho nadšený. Je to sen všech kluků, který se mi naplňuje. Jsem plný emocí. Za to, že můžu být v Evropě, musím poděkovat Bohu,“ básnil po podpisu smlouvy v Edenu téměř na den přesně před dvěma lety brazilský ofenzivní hráč Joao Felipe. Slávisté jej angažovali poté, co je vlastně zastavil na cestě k velkému triumfu. Byl to právě on, kdo v dresu Palmeiras červeno-bílé sestřelil dvěma brankami v zápase prestižního mládežnického turnaje. To bylo na konci července a ani ne o měsíc a půl později už pózoval s novým dresem ve Vršovicích. Fanouškům Slavie dal vzpomenout třeba na doby, kdy v klubu válel jiný Brazilec Adauto. Góly v Lize mistrů Měl se připravovat s áčkem a zápasovou praxi získávat v B týmu. Byl důležitou součástí týmu do 19 let v mládežnické obdobě Ligy mistrů. Sázel góly Dortmundu či milánskému Interu. Mladí fotbalisté Slavie porazili Barcelonu, oplatili jí domácí porážku Přečíst článek › Ještě po pěti měsících ve Slavii hlásil, že v klubu prožívá nejlepší fázi svého života. Po úvodní fázi svého angažmá měl v plánu začít se více prosazovat do áčka, jenže to se mu i vinou zranění kolene, které ho přibrzdilo v rozletu, nepodařilo. Nastoupil na pár minut v domácím poháru proti Vyšehradu, kterému stihl vstřelit i gól, a pak už přidal jen dalších sedmnáct minut loni v nadstavbě proti Jablonci. ?⚪ Brazilský křídelník João Felipe vyjádřil přání vrátit se domů do Brazílie. Jeho působení ve Slavii, od kterého obě strany očekávaly více, bylo tak ukončeno.



Joãovi přejeme mnoho štěstí v životě i v další kariéře. ? pic.twitter.com/J6WMo1Hyrp — Slávistická mládež (@slaviamladez) September 1, 2021 Další porci už nepřidá. Podle oficiálního twitterového účtu slávistické mládežnické akademie vyjádřil totiž přání vrátit se do Brazílie. „Jeho působení ve Slavii, od kterého obě strany očekávaly více, bylo tak ukončeno," píše se v prohlášení.