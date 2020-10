Český trenér Jaroslav Šilhavý se musí vyrovnat s tím, že mu před nedělním utkáním Ligy národů v Izraeli kvůli koronaviru v týmu vypadlo několik fotbalistů a polovina z 18 hráčů dorazí do Haify až v den zápasu z Kypru. Kouč národního celku přesto věří, že se mužstvo dokáže zmobilizovat a duel zvládne.

Jaroslav Šilhavý v roušce. | Foto: ČTK / ČTK

"Samozřejmě je to hodně nestandardní. Ale co je v téhle době standardní? Vyzkoušeli jsme si to při zářijovém srazu, kde nás potkalo něco podobného. Tento sraz jsme začali podobně. Věřím, že jak to blbě začalo, tak se dobře skončí," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.