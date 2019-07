Na podzim přibyde oproti loňsku jeden zápas během kola se systémem VAR k dispozici, celkem tedy bude možnost využít pomoci sudího u monitoru na čtyřech utkáních. V jarní části by zápasů mělo být už pět.

„Je to o financích, kde máme nějaký příslib. Druhá věc je technologický posun. U nás je limitem snímání zápasů v televizní kvalitě. Když budeme mít hřiště osázené kamerami, pak je VAR levnou záležitostí,“ prohlásil předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

„Ruku v ruce s tím jde i školení videorozhodčích. Zatím jich máme devět a chceme dosáhnout toho, aby byli všichni naši hlavní sudí schopní být i u videa,“ doplnil Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.

Je tedy možné, že už se pomalu blíží doba, kdy budou ligové zápasy kompletně pokryté? „Už vidím světýlko na konci tunelu. Nemusela by to být hudba vzdálené budoucnosti,“ uvedl Svoboda, ale konkrétněji se vyjadřovat nechtěl.

Ofsajdová linie na zkoušku

Jedním z témat souvisejících se systémem VAR bylo v minulé sezoně také využití kalibrované ofsajdové čáry. Tu totiž videorozhodčí k dispozici neměli. „Ofsajdovou lajnu jsme slibovali, máme ji odsouhlasenou, ale nejdřív ji chceme testovat v přenosech. V ostrém provozu ji nasadíme, až to bude korektní,“ vysvětlil Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

Svoboda chce novou technologii řádně vyzkoušet i proto, aby byla k dispozici na všech zápasech, kde bude i VAR. „Nemám problém, že VAR je na čtyřech zápasech a na čtyřech ne, ale nemůžou být různé technické podmínky. Hlavně když má sudí k dispozici třeba tři čtyři záběry, tak je schopný rozhodnout i bez té technologie. Nedělejme z fotbalu playstation,“ řekl předseda LFA.

„Důležité také je, aby se s tím naučil pracovat člověk od televize. Není jednoduché vybrat ten správný moment při ofsajdu. Je třeba se na to připravit,“ dodal Bárta.

Řeč přišla také na možnost, že by diváci dostali vysvětlení, co rozhodčí přes VAR vlastně řeší a proč se dobral určitého výsledku. „Velkoplošná obrazovka není na všech stadionech, takže by to nebylo všude stejné. Navíc se nesmí pouštět sporné situace. A už nyní, když jsou sporné situace, se na rozhodnutí dva lidi neshodnou. Fantastický je komentář, že rozhodčí si něco obhájí. Co by se pak dělo na stadionech, kdyby si jedna polovina myslela, že je to správně a druhá špatně,“ zamyslel se Svoboda.

Šéf ligové asociace by si celkově přál, aby se rozhodčí v příští sezoně tolik nedostávali do centra dění. „Nechtějme z nich roboty, někdy jsou pravidla nejednoznačná. Když hráč udělá chybu, přejde se to, ale u rozhodčích se to řeší. I v Lize mistrů vznikají sporné situace a tam snad nejde nikoho podezírat, že by to dělal schválně. Znovu opakuji, fotbal není playstation,“ uzavřel Svoboda.