Běžela 80. minuta utkání Corleaine proti Glentoranu, když za stavu 2:1 pro domácí přišel hladce o míč mladičky obránce Bobby Burns. Míč se dostal až k Cathairovi Frielovi, jenž prostřelil střelou na zadní tyč Aarona McCareyho a vyrovnal na 2:2. Ihned po brance se vzteklý McCarey vydal za svým jednadvacetiletým spoluhráčem, kterého trefil pěstí do obličeje.

Hlavní sudí utkání McCareyho poslal do sprch. „Tu situaci jsem viděl pouze na iPadu, ale bohužel si to nemohu přiblížit. Dokud neuvidím záběry, nemohu vám na to říct svůj názor," vyhýbal se po utkání otázce trenér Glentoranu Mick McDermott.

Just Glentoran keeper Aaron McCarey attacking teammate Bobby Burns after they concede an equaliser this evening ? pic.twitter.com/0OOE6gfW0U — Big G ?? (@RFCGW) October 16, 2021

Incident už prošetřuje tamní disciplinární komise, v kabině bezprostředně po utkání se McCarey Burnsovi omluvil. Oba si prý podali ruce a budou se snažit hodit nepříjemnou událost za hlavu.

„Je to incident, který se neměl stát, ale teď musíme jít dál. Dva spoluhráči se dostali do potyčky, to se stalo už dříve, není to hezké, ale stalo se a my jdeme dál. Máme pravidla a máme protokoly, postupy a disciplinární opatření. Pokud se prokáže, že jde o násilné chování, budeme muset zvážit důsledky," vyjádřil se k možnému trestu McDermott.

Glentoran se po osmi zápasech Premiership nachází na šestém místě se třinácti body.