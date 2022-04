Trenér West Hamu zastavil vylepšení Součkovy smlouvy. Kvůli aktuálním výkonům

Fürth je po prohře 1:4 prvním jistým sestupujícím celkem, Leverkusen se naopak i zásluhou Schicka posunul na třetí místo před Lipsko, které v závěru padlo 1:2 s Unionem Berlín. „Patrik je rozdílový hráč, který nečeká jen na centry do vápna. Do šancí se dostává i díky své technice a rychlosti,“ ocenil návrat českého střelce trenér Leverkusenu Gerardo Seoane.

I přes delší zranění je Schick s 21 zásahy ve 20 utkáních druhým nejlepším střelcem Bundesligy, před ním je pouze polský šutér z celku již jistého mistra ligy Bayernu Mnichov se 33 góly. I z tohoto důvodu není žádným překvapením, že je Schick jedním z nejžádanějších útočníků světového fotbalu.

Souček vyrovnal, poté ale byl zklamaný. Posílal vzkazy zraněnému protihráči

Šestadvacetiletý střelec má v Leverkusenu podepsanou smlouvu do roku 2025 a vedení německého celku s ním počítá jako s jednou z hlavních postav týmu. „Jsme rádi, že je u nás a počítáme s ním ještě pro několik dalších let,“ potvrdil klubový prezident Leverkusenu Fernando Carro.

Španělsko jako nová výzva?

Nejvíce skloňovanými zájemci o služby českého kanonýra jsou Borussia Dortmund a mistrovský Bayern Mnichov. Prvně jmenovaný celek se velmi pravděpodobně bude muset v letním přestupovém období poohlížet po novém útočníkovi, zaječí úmysly totiž má norský střelec Erling Haaland.

V německých médiích se navíc spekuluje i o tom, že by Robert Lewandowski chtěl zkusit novou výzvu v podobě angažmá ve Španělsku, tudíž by bavorský velkoklub musel řešit otázku útočníka též. „My ale Patrika prodat nechceme, takže nemá cenu to řešit,“ odmítá myšlenky na Schickův odchod Carro.

Vyvázne bez trestu. Nedvěd byl zproštěn viny v kauze falšování přestupů

Pokud se ale rodákovi z Prahy vyhnou zranění, dají se v dohledné době očekávat na stole Leverkusenu velmi lukrativní nabídky. Renomovaný web transfermarkt vyčíslil jeho cenu na 40 milionu eur.