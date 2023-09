Opravdový svátek si ve středu užili fotbaloví příznivci v Kroměříži. Domácí Hanáci tam v utkání 3. kola MOL Cupu přivítali pražskou Slavii. Utkání, ve kterém se spolu oba celky střetly snad vůbec poprvé, nabídlo nejen fotbalový zážitek, ale také historickou návštěvu 4197 diváků, za kterou by se nestyděly ani prvoligové kluby. Kromě dění na hřišti, zaujal přítomné fanoušky úsměvným momentem také zdejší hlasatel. A ačkoli domácí celek prohrál 0:2, diváci opouštěli Stadion Jožky Silného s úsměvy na tváři.

Do Kroměříže přijela Slavia Praha. O fotbalové utkání dvou Slavií byl rekordní zájem. | Video: Dominik Pohludka

Že se v Kroměříži schyluje k velkému zápasu, bylo zřejmé už několik hodin před výkopem. Červenobílé sešívané barvy, které jsou typické pro oba celky, byly totiž ve městě k vidění téměř po celý den. Zápas si nenechali ujít ani příznivci pražské Slavie, kteří si výjezd na Hanou zpestřili prohlídkou města.

„Vzali jsme si dnes volno v práci a vyrazili hned ráno. Prošli jsme si celé město, Kroměříž je opravdu krásná. Myslím, že tady nejsme naposledy,“ usmívala se skupina hostujících fanoušků.

„Odpoledne jsme si sedli na pivo, abychom pořádně probrali sestavu a tak podobně. Za chvíli vyrážíme na stadion,“ hlásili krátce před třetí hodinou odpolední.

Hanáci podlehli pražské Slavii 0:2, v poháru končí. Přišla rekordní návštěva

Necelou hodinu před zápasem už je stadion v Obvodové ulici solidně zaplněný. Čilým ruchem ožívá také blízké okolí. Přímo na stadionu se už v tu chvíli popíjí pivo a grilují klobásy.

„To k fotbalu prostě neodmyslitelně patří. Navíc v takovém počasí,“ vysvětluje domácí fanoušek Radim Handl a poukazuje při tom na téměř letní počasí, které ve středu v Kroměříži panovalo.

„Naberu si ještě dvě piva s sebou a jdu na tribunu. Pitný režim je důležitý,“ dodává s úsměvem.

Rekordní návštěva

Ačkoli má místní fotbalový stánek běžnou kapacitu přes 1500 diváků, i díky mobilním tribunám, které si klub pronajal speciálně pro toto utkání, se kapacita na středeční duel rapidně navýšila.

„Loni jsem tady byl na pohárové utkání s Baníkem, ale tolik lidí tady podle mě nebylo snad nikdy,“ líčí další z diváků krátce po úvodním hvizdu rozhodčího. A nemýlil se. Utkání totiž sledovalo 4197 diváků, což se stalo také novým historickým rekordem. Ten dosavadní drželo třináct let staré semifinále poháru proti Mladé Boleslavi.

Strach mistra až do závěru. Líšeň proti Spartě napálila břevno, rozhodl Ševčík

Rekordně zaplněné tribuny se bavily fotbalem. Úsměv na tváři jim ale vykouzlil také místní hlasatel.

„Prosíme fanoušky v sektoru hostí, aby nezapalovali dýmovnice. Děkujeme,“ ozval se hlasatel, když se ze sektoru začal linout dým. O pyrotechniku však nešlo.

„Omlouvám se hostujícím fanouškům, to je jen přepálená klobása,“ opravil se o pár minut později.

Souboj Slavií. Fotbalový svátek nabídlo v Kroměříži utkání 3. kola MOL Cupu mezi domácími Hanáky a Pražany.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Kromě fotbalového zážitku si někteří přítomní odnesli ze zápasu také hodnotné ceny. V losovací soutěži byl třeba podepsaný dres pražského celku či rovněž podepsaná kšiltovka Jindřicha Trpišovského.

„Bylo to parádní odpoledne. Jen škoda, že se domácím nepodařilo dát aspoň jeden gól. Šance na to rozhodně měli. I tak to ale byl opravdový fotbalový svátek,“ shodovali se fanoušci po zápase.

„A že zápas vyhraje Slavia? To přeci bylo jasné. Šlo jen o to, jestli ta kroměřížská, nebo pražská,“ usmívají se spokojení fandové.