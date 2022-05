City po přestávce domácí tým zatlačilo a už krátce po přestávce snížil Jack Grealish. V 69. minutě obhájce vyrovnal, když si Coufal do vlastní branky srazil centr Rijáda Mahrize.

Čtyři minuty před koncem mohl manchesterský celek dokonat vítězný obrat poté, co rozhodčí nařídil v jeho prospěch penaltu. S Mahrizovým pokusem si však poradil brankář West Hamu Lukasz Fabiaňski.

City tak vede tabulku o čtyři body před Liverpoolem, který má k dobru pondělní zápas na hřišti Southamptonu. V posledním kole City přivítá Aston Villu, Liverpool nastoupí proti Wolverhamptonu.

Coufal own goal equalises the score between West Ham and Manchester City pic.twitter.com/g0e756yIP4