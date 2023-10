Fotbalisté plzeňské Viktorie ve druhém utkání Konferenční ligy vyhráli 2:1 na umělé trávě kazašského šampiona FC Astana. Viktoria prohrávala 0:1, ale vzápětí Chorý vyrovnal a zanedlouho Kopic vstřelil vítězný gól.

Nástup týmů k utkání FC Astana - Viktoria Plzeň | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Plzeňští trenéři vsadili v ofenzivě na dvě věže, vedle nigerijského forvarda Durosinmiho nastoupil i dlouhán Chorý, na něhož upozorňovali kazašští novináři na tiskové konferenci před zápasem. „Chceme se držet toho, co nám funguje,“ vysvětloval tento krok jeden z plzeňských asistentů Marek Bakoš, přestože jeho kolega Jan Trousil před odletem mluvil o tom, že umělá tráva dává větší šance menším hráčům s nižším těžištěm.

Viktoriány nezaskočilo ani to, že Astana nastoupila s pěti obránci. „Oni takhle v pohárech hrají, zatímco v domácí lize praktikují čtyřobráncový systém,“ doplnil Bakoš před výkopem.

Když nepřesně pálil hned v úvodu Ourega, v ochozech to jen zahučelo, stejně jako při každém dalším náznaku akce Astany se spustil ohlušující řev. A co teprve když ve 24. minutě dostal Tomasov po špatném vyběhnutí gólmana Staňka míč do sítě. Ale zatímco Astana Arena už slavila, pomezní rozhodčí mával ofsajd chorvatského útočníka a VAR ho posvětil.

Kouč Astany vzpomínal na českého předchůdce Bílka, na Plzeň si věří

Paradoxně do té doby měla víc ze hry Viktoria, v páté minutě ukradl domácí defenzivě míč Durosinmi, byl za vápnem faulován, jenže Kalvach poslal trestný kop ze slibné vzdálenosti nad. V 17. minutě byl po pěkné kombinaci centr Cadua i na Chorého vysoký.

Výhra i bez kapitána

Správně neuznaný gól domácí i tak nastartoval, rázem byli aktivnější, přes Hranáče pláchl Ourega, ale včas odpálil míč do bezpečí Cadu. V závěru poločasu se viktoriáni zase víc osmělovali, ale i tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Už na konci první půle signalizoval na střídačku zranění třísel kapitán Hejda, kterého po přestávce nahradil Jemelka.

A hned po pěti minutách minutách propuklo v hledišti nadšení, když za vápnem natáhl ke střele levačkou Tomasov a gólman Staněk na jeho pokus, který se otřel o stopera Dweha, nedosáhl – 1:0.

Kde bude hrát Plzeň? Pod střechou na stadionu, který otevíral rozhodčí Collina

Plzeňská odpověď na sebe nenechala dlouho čekat, liberijský stoper odčinil nešťastnou teč, v 54. minutě poslal nádherný centr před branku domácích a Chorý hlavou nekompromisně vyrovnal – 1:1. Tři minuty na to zmrazil téměř zaplněnou Astana Arenu zkušený Kopic, jehož rána levačkou po patičce autora prvního gólu zapadla k tyči – 1:2.

Potom se na hřišti trochu jiskřilo, přišlo pár ostrých zákroků, rozhodčí rozdal několik žlutých karet. A Kopic byl při chuti, jenže další jeho střela šla vedle a Durosinmi o kousek nedosáhl na kolmici Kalvacha. Potom přišly chvíle pro Astanu, která viktoriány zatlačila. Ale ti hrozili z brejků.

Pod střechou jsem ještě nehrál, usmál se Kalvach, specialista na Kazachstán

Ránu střídajícího Ebonga v 83. minutě vytáhl Staněk na roh, v nastavení hlavička Hovhannisjana šla nad bránu. Viktoria uhájila těsný náskok a po výhře 2:1 má v tabulce skupiny C šest bodů.

FC Astana - Viktoria Plzeň 1:2 (0:0)



Branky: 51. Tomasov – 54. Chorý, 57. Kopic.

Rozhodčí: Correia – Teixeira, Almeida (vš. Port.). ŽK: Harojan, Kuat, Maročkin – Durosinmi, Šulc, Chorý. Diváků: 24 421.



Astana: Čondrić – Hovhannisjan, Harojan, Maročkin, Tomašević, Vorogovskij – Kuat (67. Jovančič), Lončar (90. Žaksylykov), Ourega (67. Ebong) – Tomasov, Darboe (72. Aimbetov).



Viktoria Plzeň: Staněk – Hejda (46. Jemelka), Hranáč, Dweh – Kopic, Bucha (87. Traoré), Kalvach, Cadu – Durosinmi (90. Sýkora), Šulc (90. Vlkanova) – Chorý (79. Vydra).