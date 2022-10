Kapitán Slovácka Kadlec před Kolínem: Chceme skupinu ještě více zamotat

To až ve 24. minutě měl na noze gól Dimarco, hostující brankář Staněk míč vyrazil a vychytal i následnou dorážku. Další parádní zákrok vytáhl plzeňský gólman o pět minut později proti Mchitarjanovi, ale pomezní rozhodčí mával ofsajd.

Džeko potvrdil, že je katem Plzně

Každou akci Interu doprovázel hromový potlesk zaplněného stadionu San Siro, když byla u míče Viktorie, většinou to doprovázel ohlušující pískot. A co teprve, když ve 35. minutě Inter otevřel skóre, to byl rachot. Při centru Bastoniho perfektně odclonil Džeko plzeňské zadáky a pro Mchirjana nebyl problém hlavou skórovat, gólman Staněk neměl šanci – 1:0.

Plzeň o sobě dala zase vědět ve 37. minutě, kdy Kalvachův roh prolétl celou šestnáctkou, stoper Tijani se po něm marně natahoval, v hledišti to jen zahučelo.

Tři minuty před půlí ale udeřil plzeňský kat Džeko, který se proti Viktorii trefil už za Teplice, AS Řím, Manchester City a teď podruhé i v dresu milánského Interu. Tentokrát to bylo hlavou po centru Dimarca.

Druhý poločas byl hlavně soubojem Staňka se střelci Interu, ale po hodině hry bosenský snajpr dokázal, že to na Plzeň skutečně umí. Po přihrávce Martineze zvyšoval na 3:0. Proti Viktorii odehrál deset zápasů, v nichž nasázel 12 gólů. A včera šel střídat, viktoriány pak dorazil Lukaku.

Fanoušci Interu mohli začít oslavovat postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Ti plzeňští se vydali na dalekou cestu domů.