Fotbalisté Viktorie vedli 2:0 (Kayamba a Falta), ale Brest v závěru snížil. Trenér Plzně Michal Bílek udělal jednu změnu v sestavě oproti ligovému zápasu s Mladou Boleslaví. Stopera Pernicu nahradil uzdravený Hejda, který navlékl kapitánskou pásku.

První gól utkání vstřelila Viktoria. Ve 12. minutě Káčer přihrál rozběhnutému Kayambovi, který přeloboval brankáře Stěpanova – 0:1. „První gól byl důležitý a uklidnil nás,“ uvedl trenér Viktorie Michal Bílek.

O čtvrt hodiny později zůstal po jednom ze soubojů ležet útočník Beauguel a musel ho vystřídat Chorý. „Nevím, jestli Bogy bude moct hrát v neděli na Bohemce. Doufám, že jeho zranění nebude vážné,“ řekl kouč Plzně.

Uklidňující druhý gól vstřelil Falta. Řezníkův centr Stěpanov vyrazil k hranici velkého vápna, odkud ho do branky Brestu napálil nabíhající Falta – 0:2.

POSTUPUJEME!!!! ?

Gólově se o to dnes postarali Joel Kayamba a Šimon Falta ? Třetí předkolo již za týden s největší pravděpodobností ve Walesu!#fcvp #UECL #BREPLZ pic.twitter.com/u6tIpghMOr — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 29, 2021

Plzeň měla zápas pod kontrolou a nepouštěla Dynamo Brest do tlaku. Přesto inkasovala, když gól Brestu doslova darovala. V 90. minutě Ndiaye namazal Bilenkijemu, který obstřelil Hrušku – 1:2.

V tříminutovém nastavení Viktoria drama nedopustila, a tak zvítězila a postoupila do 3. předkola Konferenční ligy, v němž se střetne (5. a 12. srpna) s The New Saints FC.

„Bude to těžký soupeř, protože vyhrál na hřišti Žalgirisu 5:0. Takže určitě to bude kvalitní tým,“ myslí si Bílek.

Z postupu do dalšího předkola měl pochopitelně radost. „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas i s ohledem na to, že foukal silný vítr, který nám bránil v kombinační hře. Myslím si ale, že jsme se s tím popasovali dobře. Utkání jsme měli pod kontrolou. Škoda velké chyby v závěru zápasu, kdy jsme soupeři nabídli gól, ale jinak můžeme být spokojení,“ zhodnotil zápas trenér Plzně.

Postup ho těší i vzhledem k rozsáhlé marodce. „Neodlétali jsme do Jerevanu v lehké situaci, uzdravil se pouze Hejda. Kluci, kteří nastoupili proti Brestu, podali solidní výkon,“ dodal Bílek.