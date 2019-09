Teď byl Hubník ve FORTUNA:LIZE v Českých Budějovicích na lavičce a ve středu by se mohl konečně objevit v sestavě plzeňského áčka pro zápas 3. kola MOL Cupu v Hlučíně. Hraje se na hřišti 16. týmu MSFL od 16 hodin.

Stejní soupeři už se v českém poháru střetli poměrně nedávno. Před třemi lety vyhráli viktoriáni ve stejné fázi soutěže v Hlučíně 7:0. Bylo to ještě za trenéra Romana Pivarníka a ze současného kádru nastoupili Řezník, Hejda, Kovařík, Hořava a Krmenčík.

Kapitán Hubník tehdy odpočíval, ale teď by mohl po pauze nastoupit v základní sestavě.

Romane, vy jste delší dobu nehrál. Jak jste na tom momentálně zdravotně?

Už nějakou dobu se cítím fit, i když fyzicky to není ještě úplně ideální. Jsem rád za každý trénink. Doufám, že teď už budu v pohodě.

Nedávno jste si vyzkoušel třetí ligu za béčko, což je podobná soutěž, jakou hraje Hlučín na Moravě. Jak byste srovnal styl fotbalu s první ligou? Co vás čeká?

V Hlučíně už jsme hráli, takže dobře víme, do čeho jdeme. Důležité bude, jak chytíme začátek zápasu.

Proč?

Soupeř nemá co ztratit. Mají bojovný mančaft, pár hráčů tam je šikovných. Bude to ale hlavně o nás. O tom, co soupeři dovolíme. Já věřím, že to zvládneme a v klidu postoupíme.

V sobotu jste hráli ligu v Českých Budějovicí, teď zase cestujete do Hlučína. A v neděli vás čeká doma Sparta. Jak zvládnete tři zápasy rychle po sobě?

Mně osobně tohle vždycky vyhovovalo, když se hrálo po třech dnech. Teď je to po delší době první vložený zápas v týdnu, nemělo by nám to dělat problémy. Když jsme hráli evropské poháry, byli jsme na to zvyklí.