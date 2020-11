„Soutěž nebyla přerušena poprvé, už jsme se s tím potýkali na jaře. Navíc nyní jsou čísla nakažených daleko vyšší, než tomu bylo při první vlně. Nešlo odhadnout, kdy znovu začneme. Teď ale už vidíme světlo na konci tunelu,“ vydechl si Fendrich.

Opavě se zatím nákaza vcelku vyhýbá. „Osobně se snažím nechodit na místa s větší koncentrací lidí. Na druhou stranu covid můžete klidně chytit, když si jdete třeba jen koupit rohlík,“ konstatoval devětadvacetiletý brankář. Soutěž se s největší pravděpodobností rozběhne o víkendu. Otázkou ale je, jak na tom týmy budou. Problémy hlásí například Liberec. „Uvidíme, co ukáží předzápasové testy. Věřím, že u nás to bude v pohodě. Je ale jasné, že pokud vám vypadne třeba šest hráčů, máte velký problém. Máte hned přípravu na zápas nabouranou,“ podotkl Fendrich. Při pohledu na novou termínovou listinu čeká na týmy do konce roku pořádná porce zápasů. „Nemám radost z toho, že se hraje den před Štědrým dnem, ale chápu to, že nucená proluka, která vznikla, se musí dohnat,“ řekl smířlivě gólman se sedmačtyřiceti prvoligovými starty na kontě.

Opava před nucenou pauzou porazila doma Teplice, nyní si brousí zuby na nováčka z Pardubic. „Kvalitně jsme potrénovali. Věřím, že jsme připraveni, hráli jsme i nějaké modelové zápasy. Každopádně v sobotu to bude pro nás, stejně jako pro soupeře, skok do vody,“ míní Vilém Fendrich. „Tento zápas potřebuje zvládnout,“ dodal. Devětadvacetiletý gólman patří do skupiny hráčů, kterým v létě končí v opavském klubu smlouva. „Se sportovním ředitelem Radoslavem Kováčem jsme se na toto téma bavili. Uvidíme, jak se situace nakonec vyvine. Teď se chci hlavně soustředit na svůj výkon,“ zdůraznil Fendrich. Během letní přípravy se mluvilo o zájmu z Maďarska. „Nějaké kontakty proběhly. Avšak teď chci mít čistou hlavu na momentální práci v Opavě,“ uzavřel Vilém Fendrich.