Sám půjde do zápasu odpočinutý, patřil mezi velké množství hráčů, které trenér Trpišovský pošetřil. V utkání proti Bohemians dal prostor fotbalistům širšího kádru. „Máme široký kádr a trenér s tím tak může hýbat. Pro nás je skvělé, že si všichni můžeme zahrát a zároveň si i odpočinout. Vnímáme, že je to největší zápas podzimu. Víme, o co hrajeme a motivace je tak obrovská. Myslím, že jsme dobře připravení na to, abychom postoupili," říkal na předzápasové tiskové konferenci.

„Pro mě by to byla strašně velká radost. Byl bych moc šťastný, kdybychom postoupili. Byla by to další meta, které bych chtěl dosáhnout a nejen já, ale i kluci, vedení, celý klub. Kdyby se to podařilo, tak bychom si po 12 letech zahráli Ligu mistrů," přemítal na téma důležitosti středečního střetnutí.

To první proti rumunskému soupeři Slavia zvládla výsledkově na výbornou, vyhrála na hřišti svého protivníka 1:0. A Bořil ví, na co by jeho tým měl v odvetě navázat. „Návodem je určitě první poločas v Kluži, kde jsme dobře kombinovali, a byli jsme nebezpeční," připomíná obránce. Viděl ale i nedostatky. „Je třeba dávat více gólů, zlepšit musíme i pohyb. Ve druhém poločase jsme ztráceli spoustu balonů a byla od nás menší nabídku a odpadli jsme, vedli jsme a nechtěli jsme nic zkazit. Na to jsme se v tréninku zaměřili, abychom v odvetě kombinovali stejně jako v prvním poločase,“ tvrdí.



Paradoxem je, že na stadionu v Edenu se Liga mistrů už hrála. Byla to ale Viktoria Plzeň, kdo zde hostil soupeře v základní skupině milionářské soutěže. „Nekoukáme, co bylo a bude. My víme, že chceme postoupit, a jestli chceme postoupit, tak musíme vyhrát. Uděláme pro to všechno. Jsem si jistý, že jsme dobře připravení. Záleží už jenom na nás, jak se budeme prezentovat na hřišti. Jak všichni víme, doma jsme silní a chceme to zúročit. Fanoušci nás poženou dopředu. Chceme za každou cenu postoupit," uzavírá bojovným tónem slávistický obránce.