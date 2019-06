Nečekaným vítězem celostátního finále McDonald‘s Cupu se stali hráči Základní školy Sluneční ze Šumperku. Outsider porazil na olomouckém Svátku fotbalu renomované sportovní školy z Olomouce či Prahy a může se radovat ze zisku blyštivého poháru.

„Je to výborný ročník, asi nejlepší, co jsem měl. Kluci to potvrzují i v soutěži. Vyhráli žákovskou ligu a za celý rok prohráli jediný zápas,“ řekl pyšný trenér Petr Strnad.