Fotbalová Sparta zvládla vstup do skupinové fáze Evropské ligy a na domácím stadionu porazila kyperský Aris Limassol 3:2. Hrozivý start obstaral sparťanský kapitán Ladislav Krejčí, který zavinil penaltu a pustil soupeře do vedení, brzy ale sám hlavou obstaral srovnání a přesnou ranou otočil vývoj. Ve druhém poločase dodal Letenským více klidu Martin Vitík a soupeř snížil až v poslední minutě řádné hrací doby. Sparta se tak na nedělní derby naladila výhrou.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí | Foto: ČTK

Trenér Brian Priske udělal v základní jedenáctce celkem pět změn oproti poslednímu ligovému utkání proti Slovácku. Panáka nahradil ve stoperské trojici Vitík, šanci v základu dostal vůbec poprvé od svého příchodu Preciado a Kairinena doplnil ve středové řadě Laci. O levou lajnu se pak staral Zelený a v útoku doplnil Haraslína s Kuchtou Olatunji na úkor Birmančeviče.

Do hlavní role v tomto zápase se ovšem už v úvodu pasovala stálice Sparty Krejčí. V deváté minutě přilétl do šestnáctky domácích centr, sparťanský kapitán ho chtěl odkopnout, ale kopačkou zasáhl Brorssona, který se snažil hrát hlavou. Sudí Brisard okamžitě vytasil žlutou kartu a navíc nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil Aleksandr Kokorin.

Povedený vstup do pohárů. Slavia se na derby naladila výhrou nad Servette

Jenže kapitán Sparty svoje zaváhání odčinil nejlepším možným způsobem už o devět minut později. Domácí se dožadovali penalty kvůli soupeřově hře rukou, sudí ale ukázal jen k rohovému praporku. To však naplněnou Letnou mrzet nemuselo. Ladislav Krejčí si příkladně naběhl do pokutového území a hlavou usměrnil míč mimo dosah brankáře Limassolu.

Uběhlo navíc jen pět minut a Krejčí se znovu přihlásil o slovo. Po Haraslínově dlouhém autu do vápna byl dobře postavený i dostatečně důrazný a tentokrát nohou napálil míč do sítě, čímž poslal svůj tým do vedení.

Sparta v utkání dominovala

Sparta měla rázem navrch a ještě v první půli mohla své vedení navýšit. Olatunji nejprve dobře prodloužil centr a Laci běžel sám na bránu. Seběhl si ale moc doprava a před dotírajícím obráncem vypálil jen zvenčí do boční sítě. Hned nato mohl potrestat nepřesnou rozehrávku hostujícího brankáře Kuchta, ale z hranice šestnáctky vypálil levačkou nad. Blízko byl v závěru poločasu i Vitík, jenže na míč nedosáhl a Sparta šla do kabiny s jednobrankovým náskokem.

Zvláštní situace: Češky musí hrát s Běloruskem v azylu, jinak by hrozil trest

O ten navíc mohli Letenští přijít po chybě Sadílka, který špatně vracel míč dozadu. Vindahl si však pospíšil z brány a dobrým zákrokem zneškodnil pokus Bengtssona. V 67. minutě se pak Sparta dostala do pohodlnější pozice. Po dvojici střídání dobře rozehrála rohový kop, míč po zmatcích vypadl u vzdálenější tyče a Martin Vitík ho důrazně poslal do brány.

Aris už se poté do šancí prakticky nedostával, navrch měla jasně Sparta, dokázala si ale ještě pořádně zavařit. V 90. minutě nepřesně přihrával Krejčí, střídající Shavy Babicka se opřel do míče ze slušné vzdálenosti a snížil na rozdíl jediného gólu. Spartu to i tak nemuselo dlouho mrzet. Tři body zůstaly na Letné.

AC Sparta Praha – Aris Limassol 3:2 (2:1)



Branky: 20. a 25. Krejčí, 67. Vitík – 11. Kokorin (pen.), 90. Babicka. ŽK: 9. Krejčí, 87. Pavelka – 70. Kokorin. Rozhodčí: Brisard – Auger, Berthomieu.



AC Sparta Praha: Vindahl – Vitík, Sørensen, Krejčí – Preciado, Laci (77. Pavelka), Kairinen (31. Sadílek), Zelený – Kuchta (65. Karabec), Olatunji (77. Sejk), Haraslín (65. Birmančevič).

Aris Limassol: Vaná – Boakye, Brorsson, Urošević, Cajú – Szöke (65. Brown), Struski – Mayambela (85. Moucketou-Moussounda), Kokorin (75. Stepinski), Bengtsson (85. Montnor) – Gomis (65. Babicka).