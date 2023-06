Po vítězném finále Evropské konferenční ligy z něj čišela spokojenost. Vladimír Coufal dokráčel s West Hamem až k trofeji v pražském Edenu, kde v minulosti hájil barvy Slavie. Se spoluhráči tak odčinil nevydařený ročník Premier League, ve kterém skončili kladiváři až na čtrnáctém místě. „Víc už bych to nepodařenou sezonou nenazýval. Vyhráli jsme Evropu, nikoho už to víc nezajímá,“ hodnotil reprezentační obránce a rozpovídal se i o kauze kolem nenominace Antonína Baráka do národního týmu.

Vladimír Coufal | Foto: ČTK

Jste vítězi Evropské konferenční ligy. Co tomu říkáte?

Stali jsme se, jak říkali všichni fanoušci, legendami, protože West Ham něco vyhrál po dlouhé době, za což jsme hrozně rádi. Budeme si to ještě dlouho užívat.

Utkání jste zlomili až v závěru. Věřil jste, že udeříte ještě před koncem základní hrací doby?

Věřil jsem, že dáme poslední gól v posledních minutách. Jsme v tom dobří. Jsme zvyklí z Premier League, že se tam hraje, dokud rozhodčí nepískne konec. Nejlepší je winner takhle na konci hrací doby, kdy už nemají moc času zareagovat. Fiorentina možná působila fotbalověji, nebo byla fotbalovější, ale my vyhráli. Takhle se finále hrají. Kdo vyhraje, je zapsaný do historie. To jsme dneska my.

Je to jako pohádka, všechno se spojilo, rozplýval se Souček po vítězství v Edenu

Jaká je to tečka za nepodařenou sezonou?

Chtěli jsme jít v poháru co nejdál, jsme potřetí za sebou v Evropě pro příští rok, což je historický rekord pro West Ham. Víc bych to už nepodařenou sezonou nenazýval. I když jsme skončili čtrnáctí v Premier League, tak jsme se zachránili, což už byl potom cíl. Vyhráli jsme Evropu, nikoho už to víc nezajímá.

Jak vypadaly oslavy v kabině?

Zlili jsme to tam, pili jsme, zpívali, tančili, fotili, podepisovali dresy. Nic extra.

Odnesete si ze zápasu nějaký suvenýr?

Mám suvenýr na krku, nějaké fotky s kluky, dres. Za to jsem rád.

Kdo se na vás přišel podívat, když se hrálo doma v Praze?

Měl jsem tady všechny nejdůležitější lidi. Byla tady manželka, děti, mamka, taťka a rodina z manželčiny strany. Ti nejbližší tady byli, kamarádi, kteří mi pomohli na začátku kariéry.

VIDEO: Fanoušci West Hamu slavili s hráči. Mejdan před hotelem i střet s policií

Po utkání jste se na hřišti objímal s poraženým Antonínem Barákem. Co jste si říkali?

To zůstane mezi námi. To, že si nějaký pán v nějakém médiu vycucá něco z prstu, že Tonda nás kritizoval… Já se ho na to ptal a samozřejmě to není pravda. Nevím, kde se to vzalo. Jestli nás chtěl někdo rozhodit před finále. Tenhle pán u mě ztratil veškerý respekt, i ten zbytek, co měl. Je to nechutné. Z českých médií se to k vám vždycky dostane. Někdo vám to pošle, ale hned jsem to vytěsnil a měl jsem v hlavě jen tenhle zápas. Že musíme uspět a ukázat všem lidem, kteří tomu věřili, že jsou ještě hloupější, než jsem si myslel.