Byl jedním z hlavních představitelů zlepšení českého týmu ve druhém poločase. Vladimír Darida si připsal i gól, ale ani ten nakonec nestačil k dotažení skóre.

Přípravné fotbalové utkání: Česká republika - Severní Irsko, 14. října 2019 v Praze. Zleva Ladislav Krejčí, Vladimír Darida a Zdeněk Ondrášek z ČR | Foto: ČTK

Co se vám honilo hlavou na střídačce během první půle?

Naštvaný jsem nebyl. Jen jsme si s klukama říkali, že kdokoli půjde na hřiště, tak to musíme nakopnout. Zvednout kluky, protože budeme čerství. Myslím, že to se povedlo a ve druhé půli jsme předvedli dobrý výkon.