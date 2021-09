Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba byl s bezbrankovou remízou na hřišti úřadujícího dánského mistra Bröndby Kodaň v úvodním duelu skupiny Evropské ligy spokojený. Doufá, že Pražané získaný bod potvrdí za dva týdny v domácím utkání se skotským šampionem Glasgow Rangers.

Trenér Sparty Miroslav Vrba. | Foto: FCVP/Jan Kubíček

"První zápasy jsou důležité v tom, jak si to rozjedete. Chtěli jsme tady získat body a získali jsme jen jeden. Za druhý poločas jsme možná zklamaní, že jsme nezískali tři. Na druhou stranu jsme spokojení, že jsme získali bod a rozjeli jsme tu soutěž tak, že s Rangers budeme hrát zápas, který pro nás bude hodně důležitý. Doufám, že v domácím prostředí potvrdíme bod z tohoto zápasu. Byl by to velice dobrý vstup do Evropské ligy," řekl Vrba na tiskové konferenci. Skotský tým v souběžně hraném utkání podlehl doma Lyonu 0:2.