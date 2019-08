"Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby pyrotechnika ohrožovala ostatní návštěvníky stadionu, přerušovala zápasy a vedla k opakovanému uzavírání tribun či celého stadionu. Práva Tribuny Sever končí tam, kde začínají zasahovat do práv ostatních fanoušků nebo práv klubu," zní od vedení Slavie.

Právě kvůli pyrotechnice vše vzniklo. Na domácím utkání proti Sigmě Olomouc letěla pyrotechnika od domácích fanoušků do sektorů hostí. "Byly porušeny všechny dohody, i bez házení pyra do sektoru hostů by byl klub v podmínce za pyro a přerušení zápasu tvrdě potrestán. Polehčující okolností tak není ani skutečnost, že o házení pyra do sektoru hostů většina Tribuny Sever nebyla informována," stojí v prohlášení.

Kromě postihu, kterým byla Slavia potrestána, přistoupil klub k opatřením, která dopadají přímo na fanoušky. Jedním z nich je tzv. sektorizace, tedy zneprůchodnění stadionu. Fanoušci se tak nemohou pohybovat mezi jednotlivými sektory v Edenu.

Otevřou se brány Ligy mistrů?

Červenobílé ale čeká zápas sezóny, po letech můžou znovu otevřít brány milionářské Ligy mistrů. Potřebují k tomu uhájit nadějný náskok z úvodního zápasu v Kluži. kde v úterý díky brance Masopusta vyhráli 1:0.



Ke společnému cíli potřebují Pražané i podporu svých příznivců. "Nabízíme proto vstřícné gesto těm tisícům fanoušků, kteří včera fandili na TS a dalších tribunách a mají svůj klub skutečně v srdci. Jsme připraveni zrušit sektorizaci již na tento zápas (dočasné opatření, které skončí 10. 9. 2019) a umožnit plnohodnotné fandění za dvou předpokladů," zní z Edenu.



A jaké jsou ony dva požadavky? "Představitele Tribuny Sever se pro tento zápas veřejně zaváží k nepoužívání pyrotechniky a umožní obsazení schodů stevardy, za které je klub v zápasech UEFA dlouhodobě narůstajícím způsobem finančně sankcionován."

Celé prohlášení najdete zde.