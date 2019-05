Dostal Milan Baroš ve finále MOL Cupu červenou kartu oprávněně?

„To, k čemu se rozhodčí v té chvíli snížili, je pro mě zcela nepochopitelné. Za co byl Milan vyloučen? Za to, že z frustrace, které rozumím, protože plynula z velmi přísně nařízené penalty, bouchl do přilepené cedulky, která odletěla? Opravdu je to důvod k vyloučení?“ řekl pro oficiální stránky ostravského klubu Brabec.

„Milan nezničil žádné zařízení. Na hřišti jsem viděl řadu tvrdých zákroků, v nichž šlo o zdraví. Obešly se bez karty. Viděl jsem hráče, jak zblízka vztekle řve na rozhodčího, bez karty. A pak dostane Milan červenou za to, že na lavičce naštvaně bouchne do cedule? Absolutně to nechápu,“ kroutil hlavou Brabec.

„Milan se na tento zápas chystal několik týdnů, během kterých doléčoval zranění. Těšil se. Ten zápas mohl být možná jakýmsi vyvrcholením jeho kariéry. Na lavičce to prožíval, emoce jsou přece úplně přirozené. Zvláště v takovém utkání. Bohužel se nemohu zbavit jednoho silného dojmu,“ prohlásil Brabec a pokračoval:

„Rozhodčí nás několika verdikty výrazně poškodil. Penalta byla velmi sporná. Při jejím zahrávání navíc hráč Slavie vběhl do pokutového území, měla být tedy opakována. A vrcholem bylo celé to vyústění, kdy byl po obrovské křivdě v tak důležitém utkání vyloučen Milan. A to za okolností, o kterých jsem mluvil,“ pokračoval Brabec.

„Nejedná se jen o můj názor. Diskutoval jsem ho s řadou lidí. I s panem Bělákem, ředitelem Baníku. A taky s Markem Jankulovským, sportovním ředitelem. Ten poznal poměry ve špičkovém světovém fotbale a z toho, co se děje u nás, je velmi nepříjemně překvapený, když to řeknu opravdu mírně,“ dodal Václav Brabec.