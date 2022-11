„Výjezd se vydařil s drobnými komplikacemi, budeme to muset ještě vyhodnotit. Z technických důvodů se nakonec neletělo do Prištiny, ale do Skopje a odtamtud se muselo autobusem. Bylo to tedy trošičku složitější,“ vyprávěl pro Deník předseda Odboru přátel Slavie David Ocetník.

„Hlavní je, že se všichni ráno vrátili. Unavení, ale v pořádku, což je nejdůležitější. Domácí fanoušci totiž vysklili jedno sklo autobusu, navíc byly nepříjemné a dlouhé kontroly mezi Kosovem a Severní Makedonií. Drobné problémy tam zkrátka byly,“ dodal.

Skvělá Slavia. Soupeř ukázal víc, hodnotí kosovská média prohru Ballkani

Výjezd však nebyl jen o fotbale. Fanoušci si například po příjezdu na místo určení a před večerním utkáním ještě prošli kosovské hlavní město. „Člověk se do Kosova jen tak nedostane. Mají to i se zážitkem, že se podívali do Prištiny, která byla vyhlášená jedním z nejhorších měst v Evropě. V tomhle ohledu to bylo taky zajímavé,“ pochvaloval si Ocetník.

Ani prohlídka města se ale podle všeho neobešla bez problémů. „Ve městě údajně byly menší potyčky mezi domácími a našimi fanoušky,“ prozradil předseda Odboru přátel Slavie.

Spokojení fanoušci

Vyprovokovat nějaký konflikt se prý příznivci Ballkani poté snažili i na stadionu. K ničemu vážnému ale nedošlo. „Na stadionu se naši fanoušci chovali velmi korektně. Domácí se snažili vyprovokovat nějakou agresi a házeli tam věci po našich fanoušcích. Klasický Balkán,“ pokrčil Ocetník rameny.

I přes nepříjemnosti ale byla většina fanoušků s výjezdem spokojená. Jedním z důležitých faktorů je i to, že Slavia zvítězila 1:0 a udržela naději na postup do jarní fáze soutěže. Podporu slavistických fanoušků ocenili i samotní hráči, které teď čeká ještě klíčový duel se Sivassporem.

Naděje stále žije. Slavia porazila kosovské Ballkanii, Kolář se zaskvěl

„Tohle fakt oceňuju, nadchlo mě to. Spolupráce týmu s fanoušky je na vysoké úrovni. Zahřálo mě to u srdce, společně máme všichni hvězdu na srdci, jsme v tom společně. Tak by to mělo být, jsou to maličkosti, které ale dělají velký klub. Tím Slavia bezesporu je,“ ocenil iniciativu příznivců David Douděra.

Samotná organizace výjezdu ale nebyla snadná. „Bylo to opravdu náročné, hlavně poslední dva dny. V nejbližší době bych proto asi nechtěl něco podobného organizovat. Do budoucna ale nemůžeme nic vyloučit. To, že se tam fanoušci dostanou, je to nejlepší, co může být. Myslím, že se může v budoucnu stát, že do toho půjdeme znovu. Hlavně se ale musíme poučit z organizačních problémů, které vznikly, i když ne naší vinou,“ zakončil Ocetník.