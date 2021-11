Soupeři, kteří hrozí českým fotbalistům v březnové baráži mistrovství světa, jsou výživní. Může za to fakt, že tým spadl mezi nenasazené. Potká s ostrou konkurencí, navíc nebude hrát doma.

„Nebude to tolik o tom, že hrajeme venku, třeba na Euro proti domácímu Skotsku jsme to zvládli. Spíš to bude o soupeři, kterého dostaneme, to bude pro naše šance důležitější,“ řekl trenér Jiří Chytrý, při posledním srazu záskok za Jaroslava Šilhavého.

„Vím, že jsou tam Italové nebo Portugalci. Není to nic příjemného, představovali jsme si snadnější soupeře. Ale jde o mistrovství světa. Kdybychom se tam dostali, budeme potkávat stejně kvalitní týmy. Je to výzva a věřím, že se o to porveme,“ doplnil ho střední obránce Jakub Brabec.

Přehled účastníků play off

(los proběhne 26. listopadu):



Nasazené týmy: Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, Wales.

Nenasazené týmy: Turecko, Polsko, Severní Makedonie, Ukrajina, Rakousko, ČR.

Samozřejmě, i v této vybrané společnosti se najdou lepší i horší volby. Italové, to by byl průšvih, to přiznejme. Před Eurem od nich dostal národní výběr naloženo. Rozdíl byl markantní.

„Skotové nebo Velšané jsou pro nás přijatelnější,“ uznal Brabec. Chytrý souhlasil: „Máme s nimi pozitivní zkušenost, dostatek informací. Kluci se v zápasech proti nim už přesvědčili, že na ně mají, to by nám mohlo z psychologického hlediska pomoct.“

Zásadní však bude něco jiného. Mužstvo se musí dát dohromady. Je potřeba mít zpět zraněné opory. V kádru by měli být Patrik Schick, Lukáš Provod, Tomáš Holeš, Ondřej Kúdela, Jan Bořil, Pavel Kadeřábek, Jakub Jankto.

To je přání i nutnost.