Fotbalisty Viktorie Plzeň přijede podpořit proti kosovskému FC Drita i wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová. Úvodní zápas 2. předkola Evropské konferenční ligy se hraje ve čtvrtek od 19 hodin v Doosan Areně.

Středeční trénink fotbalistů Viktorie Plzeň před čtvrtečním zápasem s kosovským FC Drita. | Video: DENÍK/Zdeněk Soukup

Rok se s rokem sešel a fotbalisté Viktorie Plzeň vstupují do boje o pohárovou Evropu. I když letos není ve hře nablýskaná a nejprestižnější Liga mistrů, ale „jen“ skupina Evropské konferenční ligy (EKL).

I tak je postup do ní pro viktoriány nesmírně důležitý. Nejen z finančního hlediska, ale jde i o prestiž a noví majitelé se chtějí ukázat na evropské scéně. „Dlouhodobým cílem zůstává být pravidelným účastníkem evropských pohárů,“ potvrdil před sezonou Adolf Šádek, předseda představenstva.

Lukeš: Pod tlakem je člověk na nemocenské s hypotékou na krku, ne hráč v Baníku

S tím se ztotožňuje i nový plzeňský kouč Miroslav Koubek, i když je první soupeř v pohárové Evropě – kosovský vicemistr FC Drita, hodně nečitelný. „Soupeř má dobré mužstvo, chováme k němu respekt, uznání. Ale zároveň neodmítáme roli favorita, musíme ji přijmout,“ uznal ve středu Miroslav Koubek.

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Soukup

Úvodní zápas 2. předkola EKL se hraje ve čtvrtek od devatenácti hodin v plzeňské Doosan Areně, odveta je na programu o týden později v Prištině, kde hrají fotbalisté kosovského FC Drita svoje pohárové zápasy.

Na cestě do základní skupiny je potřeba překonat tři soupeře. Tím prvním je poměrně neznámý FC Drita. „Těžko se do tohoto regionu proniká, informace jsme obtížně sháněli. Ale soupeře jsme viděli, udělali jsme si o jeho hře poměrně ucelený obrázek,“ řekl kouč Viktorie na adresu soupeře, který v přípravě sehrál jen dva oficiální zápasy na soustředění v Bulharsku. Oba s rumunskými soupeři prohrál, aniž by vstřelil gól. „Ale my víme, že hráli čtyři zápasy,“ potvrdil Miroslav Koubek, že jsou dobře připravení.

Nějaké změny se dají očekávat, prozradil trenér Koubek

„Očekávám podobný herní obraz jako v Teplicích,“ naznačil, že i kosovský vicemistr bude spoléhat na pevou defenzivu. „My jsme si analyzovali, co bylo v Teplicích špatně. Doufám, že na to budeme dobře reagovat,“ přál si trenér.

Reagovat bude muset i na zdravotní stav, protože úvodní kolo nedohrál kvůli zranění kapitán Hejda. „Lékaři dělají všechno pro to, aby mohl hrát. Ale v současné době to tak není. Rozhodnou poslední hodiny před zápasem,“ potvrdil Koubek, že na lídra plzeňské obrany hodlá čekat do poslední chvíle.

A připustil, že oproti ligové premiéře v Teplicích budou změny v sestavě. „Když je neúspěšný výsledek, musí se personálně reagovat. Nějaké změny se dají očekávat. Konkrétní nebudu,“ neodkryl karty ani co se týče herního stylu. „Po jednom nevydařeném zápase není čas na paniku,“ dodal Miroslav Koubek.