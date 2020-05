Slova o regulérnosti, boj o moc, nejistota ohledně testování. Tohle všechno už jste v minulých dnech slyšeli. Novinkou v českém fotbale je apel hlavních sponzorů. Jak sázková kancelář Fortuna, tak televize O2 TV Sport vyzývají funkcionáře, aby udělali vše pro dohrání letošní sezony. Úterní debata o budoucnosti tak dostala nový náboj.

Zavřeno. Otevřou se fotbalové brány? | Foto: Deník/Jan Šimek

Ligová fotbalová asociace má v úterý na grémiu řešit situaci ve FORTUNA:LIZE, tak ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Najdete dva tábory: jedni chtěji hrát stůj co stůj, druzí by radši sezonu ukončili. A pak do Prahy přijede několik funkcionářů, kteří nejsou rozhodnutí (a nemají se prý zatím podle čeho rozhodnout).